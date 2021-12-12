Государственный департамент США

ЛИВЕРПУЛЬ, Англия — Группа семи самых богатых стран в субботу попыталась отговорить Россия вторглась в УкраинуСоздание единого фронта, чтобы предупредить о затруднительном положении последствия Любое вторжение заставляло Москву вернуться за стол переговоров.

Под руководством министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс Государственный секретарь Энтони Блинкен, Европейский Союз и министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Японии и Канады встретились в северном английском городе Ливерпуль.

Встреча «большой семерки» крупных промышленно развитых стран вызывает озабоченность Запада. китайская армия Экономические амбиции и возможность говорить Не дать Ирану пойти по пути ядерного оружия Он может потерпеть неудачу, поскольку Россия сосредоточит свои силы на границе с Украиной.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США охарактеризовал сегодняшние переговоры как «интенсивные» и сказал, что есть еще дипломатический путь к снижению напряженности в отношениях с Россией.

«Если они (Россия) решат не идти по этому пути, это повлечет за собой ужасные последствия и огромные затраты, и G7 полностью объединена в этом», — сказала она. «Виды затрат, о которых мы говорим, рассчитаны на очень быстрое выполнение».

Выступая на открытии переговоров, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала «семерку» выступить единым голосом.

«Нам необходимо защищаться от растущих угроз со стороны враждебных субъектов, и мы должны решительно объединиться, чтобы противостоять агрессорам, которые стремятся ограничить границы свободы и демократии», — сказал Трасс в начале встречи.

Украина оказалась в центре кризиса в отношениях между Востоком и Западом, поскольку Россию обвиняют в мобилизации Десятки тысяч солдат Готовясь к возможному крупномасштабному военному нападению.

Россия отрицает планирование какого-либо нападения, обвиняет Украину и Соединенные Штаты в дестабилизирующем поведении и заявила, что для защиты ей нужны гарантии безопасности.

«Мы должны принять все меры, чтобы вернуться к диалогу», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналина Барбок. В следующем году Германия перейдет к смене руководства «большой семерки» из Великобритании.

Вашингтон отправит своего главного дипломата по Европе, помощника госсекретаря Карен Донфрид, в Украину и Россию с 13 по 15 декабря для встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.

«Помощник госсекретаря Донфред подтвердит, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских договоренностей в поддержку формулы Нормандии», — говорится в заявлении Госдепартамента.

собраться вместе

Министры прибыли в Ливерпульский музей, где духовой оркестр играл рождественские гимны, прежде чем начать закрытые заседания, посвященные финансам развития, геополитике и безопасности. Позже они уехали, чтобы насладиться музыкальным наследием города за ужином на выставке, рассказывающей историю Битлз.

Великобритания призывает членов G7 более решительно защищать то, что она называет «свободным миром», и в течение дня в центре дискуссий были Россия, Китай и Иран. В воскресенье будет опубликовано заявление по итогам переговоров.

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия встретились поздно вечером в пятницу, чтобы обсудить дальнейшие шаги по Ирану после возобновления переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Ожидается, что воскресное заявление будет включать в себя совместный призыв к Ирану ослабить свою ядерную программу и воспользоваться возможностью для возобновления многостороннего соглашения, согласно которому Иран ограничивает свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.