Государственный Русский балет Сибири выступит в Эдинбургском театре

Раймонд Габбай выступит со знаменитым «Русским балетом» с оркестром на сцене 3-5 марта 2022 года.









© Государственный Русский балет Сибири едет в Эдинбургский театр





«Ромео и Джульетту» покажут в четверг, 3 марта, в 19:30.

«Лебединое озеро» продлится до трех концертов, которые пройдут 4 и 5 марта.

купить билеты: Чтобы узнать подробности выступления и забронировать билеты кликните сюда.

В сопровождении Российского государственного балетного оркестра «Ромео и Джульетта» выступят в четверг, 3 марта, в 19:30.

За ним последуют три шоу «Лебединое озеро» в пятницу, 4 марта, в 19:30, а затем в субботу, 5 марта, в 14:30 и 19:30.









© Ромео и Джульетта Встреча состоится в четверг, 3 марта, в 19:30.





Государственная Русская Балетная Компания, основанная в Сибири в 1981 году, быстро зарекомендовала себя как одна из ведущих российских балетных трупп и завоевала международную репутацию благодаря постановкам высочайшего качества и необычайной глубины.

Солисты и кордебалет просто фантастические, и они не перестают восхищать публику своими невероятными физическими данными и ослепительными костюмами.

Сказка о первобытной страсти и вневременной трагедии, шекспировский «Ромео и Джульетта» оживает благодаря партитурам Прокофьева, действие которых происходит в бурной Вероне эпохи Возрождения, и с эмоционально заряженной хореографией, достойной величайшей в мире истории любви.









© Лебединое озеро представляет три шоу 4 и 5 марта





Русский Государственный балет Сибири выступит в Эдинбургском театре в марте 2022 года.

От величия замаскированного бала до интимности балкона влюбленных, эту звездную историю о дуэлях, ожесточенных семейных распрях и невозможности любить нельзя пропустить.

«Лебединое озеро», которое многие считают величайшим романтическим балетом всех времен, было возрождено запоминающейся и незабываемой музыкой Чайковского.

От ослепительного великолепия дворцового зала до залитого лунным светом озера, где лебеди скользят в идеальном строю, в этой захватывающей трагической романтической истории есть все.

От Одиллии, соблазнительницы в черном тюле, соблазняющей принца, вращаясь с захватывающей точностью, до ошеломляющей чистоты королевы лебедей, Одетты, порхающей с эмоциональной силой, двойная роль Одетты/Одиллии является одним из самых художественных вызовов балета, которые нельзя пропустить.

Музыкальный руководитель и художественный руководитель Анатолий Чебурной, художественный руководитель Сергей Бобров.

Сергей сказал: «Всегда приятно знакомить британскую публику с уникальными традициями русского балета. Гастроли по Великобритании с полным составом высококвалифицированных танцоров и музыкантов всегда волнительны, для меня это так особенно — иметь силу Симфония вдыхает жизнь в хореографию на сцене.

Посетить билеты www.atgtickets.com.