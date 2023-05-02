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Готовы ли русские школы в Латвии к обучению на государственном языке? / пункт

2 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Переход к формальному языковому обучению должен состояться в этом году в детском саду, в 1, 4 и 7 классах.

Ситуация во II Валмиерской средней школе

По словам директора Валмиерской 2-й средней школы Андрейса Глухова, в ней обучается около 500 детей, говорящих на русском и латышском языках. На следующий учебный год в школе запланировано два параллельных модуля для 1, 4 и 7 классов, в то время как в подготовительной группе может быть около 240 детей в 12 группах.

Отвечая на вопрос о готовности школы к изменениям на данный момент, Глоховс сказал: «Она варьируется, потому что наша готовность, вероятно, составляет почти 100 процентов в принципе. Готовы ли родители и сами ученики — большой вопрос».

«Потому что у них разное знание латышского языка. Разные ситуации. Они по-разному готовились до сих пор. Потому что это решение было принято очень быстро. [..] Мы уже научили более 70-80 процентов латышскому языку с седьмого класса. в течение трех лет [transitioning to Latvian only] В любом случае это довольно быстро».

По поводу уровня дошкольного образования директор рассказал, что в начале 2000-х было принято решение организовать уроки не только на русском, но и на латышском языке, и это встретило сопротивление.

«Доказать это родителям было очень сложно и, в принципе, лишь немногие родители, спустя десять лет, разобрались, какой «продукт» они получили, извините, потому что наши выпускники были очень конкурентоспособны на рынке труда, потому что знания языка был таким широким. В принципе, свободно говорил на трех языках. Латышском, русском, английском», — сказал директор школы.

Одной из самых больших проблем в школе Глухов считает способность учителей объяснить все на латышском языке так, чтобы ученики могли понять. В сочетании с трудностями, уже возникшими в связи с резко критикуемым компетентностным подходом к содержанию обучения — Skola2030 — темпы преподавания на латышском языке могут быть ниже.

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«Нам потребуется несколько лет, чтобы выйти на другие пути, и когда дети смогут нормально учиться и приобретать знания латышского языка, уровень знаний может быть снижен [..]— сказал Глохофф.

По словам директора Валмиерской средней школы II, около 70 процентов учителей в этом учебном заведении — латыши; Валмиера также является латышскоязычным городом — по результатам последней переписи, доля латышей в этом городе в 2021 году составляла 85 процентов.

Ситуация в Бикерниекской основной школе

Совершенно иная ситуация в Аугшдаугаве, Бикерниекской гражданской епархии. Согласно данным Центрального статистического управления за 2022 год, из населения численностью чуть более 400 человек только около десятой части составляют латыши.

Менее 100 детей учатся в Бикерниекской начальной школе, которая отмечает свое столетие и в которой все это время предлагались уроки русского языка. За четыре месяца до перехода на обучение на латышском языке директор этой школы Алексис Макевис рассказал, что в семьях этих учеников латышский язык является иностранным, но рекомендации «со стороны» о том, как улучшить знание государственного языка, бесполезный.

Журналы и газеты мы не [read]И, в принципе, у нас есть несколько газет на латышском языке. [Latvian] Радио мы, конечно, не слушаем и не смотрим, потому что это непонятный язык. К сожалению», — сказал МакЭвис.

Согласно действующему порядку, учащиеся в возрасте от 1 до 6 лет усваивают не менее 50 % содержания обучения на латышском языке, а учащиеся 7–9 классов усваивают не менее 80 %. Это требование выполняется в Бикерниекской основной школе, но переход на обучение только на государственном языке, согласно текущему плану, Мацкевис считает слишком быстрым.

Директор объяснил, что ему удалось найти учителя с хорошим знанием латышского языка, который мог бы работать с первоклассниками, но, по оценке Мацивеса, в целом работать со старшими детьми будет сложно.

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Поэтому директор Бикерниекской школы обеспокоен не только снижением знаний учащихся, но и возможной потерей коллег, которые могут уйти с работы из-за неготовности или нежелания преподавать на латышском языке.

Министерство обещает различные виды поддержки

О том, что готовность перейти на преподавание только в Латвийском государстве не стандартизирована, известно и Министерству образования и науки (IZM). Он не только отличается в разных регионах, но может быть разным даже в пределах одной категории.

«Уровень владения языком у детей будет очень разным, ну, в первом классе. Даже если учитель хорошо владеет латышским языком, конечно, надо учитывать, что работать они будут, как мы сейчас говорим, в лингвистически неоднородная среда», — отметила заместитель директора Департамента образования по образованию и науке Илзе Сибул.

Есть опасения и по поводу языковых навыков самих учителей, но министерство обещает поддержку, чтобы учителя могли улучшить свои знания. Сейпуле надеется, что у учителей появится желание это сделать, потому что в прошлом были организованы различные курсы, и явка была невысокой.

Летом планируется проведение курсов и лагерей латышского языка для учителей и учеников, а также, в некоторых случаях, возможность проживания в латышской среде по программам обмена; Эти возможности следует искать в органах местного самоуправления.

Также подготовлены соответствующие обучающие материалы и единая система поддержки для тех, чья адаптация потребует больше усилий, чем другие.

«Да, эта система поддержки должна быть. Также будет создан отдел методической поддержки в Национальном центре содержания образования, в муниципалитетах у нас есть координаторы, мы подумали о едином месте, где вся эта поддержка может собираться. и быть принятым», — сказала пресс-секретарь IZM.

Еще одна проблема — переход на обучение на латышском языке детей в системе меньшинств, которые получают знания по специальной программе, например, для учащихся с нарушениями обучаемости или умственным развитием, — говорит Сибул.

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Изменения в использовании языка обучения по состоянию на 1 сентября охватывают 13,6% дошкольников и 23,2% учащихся начальных классов, по данным IZM.

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