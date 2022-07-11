Готовьтесь к жизни без российского газа

Европа рассчитывает узнать об истинных намерениях Москвы в отношении поставок природного газа в течение 10 дней, поскольку ожидается, что ремонтные и профилактические работы, которые перережут поток по газопроводу «Северный поток-1», будут завершены в понедельник, 21 июля.

Если Россия навсегда прекратит поставки, Европе, включая Грецию, придется готовиться к трудной зиме.

Российский «Газпром» обеспечивает около 40% потребностей Греции. Если ему не хватает этих объемов, которые в основном используются для производства электроэнергии, он может компенсировать это, построив больше буроугольных электростанций и отгрузив больше сжиженного природного газа (СПГ).

Показательно, что из 30 ТВтч импортированного газа для внутреннего потребления в первом полугодии 2022 года 13,3 пришлось на Россию.

Хотя правительство пытается компенсировать негативные последствия, уже разрабатывается запасной план.

В первом полугодии из 30 ТВт-ч около 20,5 было использовано электростанциями, 8 — домовладельцами для отопления и 1,5 — промышленностью. По сути, это означает, что возможности для сокращения потребления газа ограничены.

Ни одна топливная группа не может обеспечить все потребности страны в электроэнергии без газа. Проще говоря, в Греции не будет электричества, если не будет хватать газа.

Необходимым условием эффективности греческого плана, предусматривающего увеличение производства лигнита (бурого угля) и строительство новых заводов, является доступность СПГ на международном рынке для покупки греческими компаниями.

«Греция сталкивается с одним из наименьших рисков во всей Европе с точки зрения адекватных поставок», — заявил в прошлый понедельник министр энергетики Скриккас, добавив, однако, что это предполагает наличие грузов СПГ.

Зимой суточная потребность в электроэнергии колеблется от 9500 до 10000 МВт/ч. Существующие заводы по производству бурого угля могут производить около 1850 МВтч. Блок Ptolemaida 5 сможет производить дополнительно 650 МВтч, начиная с сентября. Гидроэлектростанции КПП могут вырабатывать до 2000 мегаватт-часов, хотя и не с постоянной скоростью.

Напротив, пять газовых блоков, которые будут сжигать нефть, могут производить 1700 мегаватт-часов.

Объекты возобновляемой энергетики и заводы по производству СПГ, работающие на природном газе, должны обеспечить оставшиеся 3000 мегаватт-часов электроэнергии.