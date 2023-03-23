Готовьтесь к краху путинской России

Представьте, если Путину действительно удастся достичь своих военных целей из-за иррационального замешательства западных союзников Киева, это подтолкнет другие враждебные страны, такие как Китай, Иран и Северная Корея, к реализации собственных агрессивных планов.

И в то время, когда многие неприсоединившиеся страны открыто задаются вопросом, не являемся ли мы свидетелями краха западной гегемонии, ничто похожее на успех оккупантов на Украине не подтверждает их подозрения, что у Запада нет ни аппетита, ни сил для ее защиты. интересы.

Однако одно из многих опасений, высказанных западными аналитиками в последние месяцы, заключается в том, что если Москва потерпит катастрофическое поражение, это может привести к краху России, заменив мечту Путина о восстановлении Российской империи фрагментацией страны. Мозаика этнических регионов. Это коалиция, которая намного слабее, чем кажется в настоящее время.

Распад России, безусловно, пойдет на пользу Китаю, несмотря на все то дружелюбие, которое Си Цзиньпин продемонстрировал во время своего государственного визита в Москву на этой неделе, 600 000 квадратных километров вокруг порта Владивосток, аннексированного Россией в 1860 году. Конец Второй опиумной войны.

Си и Путин могут публично хвастаться «безграничным» стратегическим партнерством, о котором они договорились до вторжения в Украину, но язык тела, который можно было увидеть в их совместных публичных выступлениях, ясно дал понять, что Си в этом отношении был доминирующим партнером. Путин смиренно признался гостю: «Мы вам немного завидуем».

Хотя Пекин делает вид, что поддерживает пагубную войну Путина, он понимает, что его реальный интерес состоит в том, чтобы использовать слабость России в своих интересах, обеспечивая поставки нефти со скидкой или региональные концессии. В будущем эта эксплуатация будет подпитываться сознанием того, что искалеченная Москва больше не в состоянии защитить себя благодаря доблести украинских вооруженных сил.

Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о возможных последствиях поражения России, западные лидеры должны занять столь же жесткую позицию и усилить свою поддержку Украины, даже если это в конечном итоге приведет к краху российского государства. Ведь Западу не так давно пришлось иметь дело с распадом Советского Союза, который довел Москву до бессилия и нищеты.

А учитывая непрекращающиеся недобрые намерения Путина по отношению к Западу, от вмешательства в президентские выборы в США до убийства сепаратистов на британской земле, давайте не будем оплакивать кончину российского лидера, даже если это создаст новые проблемы безопасности. Западный Альянс.

Если Россия смогла восстановиться после шока от падения «железного занавеса», она сможет это сделать и после поражения на Украине. Тем временем у Запада было бы достаточно возможностей справиться с любыми последствиями распада путинского полицейского государства.

Эти или любые другие последствия поражения России не означают, что мы должны уменьшить нашу поддержку Украины. Вместо этого пришло время осознать, что побежденная и деморализованная Россия может помочь восстановить позиции Запада в мировых делах.