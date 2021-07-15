ГПКС России подписал соглашение о спектре с ИнтерСпутник

Правительство России приближается к своей цели по предоставлению глобальной услуги спутниковой связи с тех пор, как правительство взяло на себя управление Российская компания спутниковой связи (ГПКС) подписали соглашение о сотрудничестве в среду ИнтерСпутник Международная Организация Космической Связи (Интерспутник). Соглашение касается совместного использования спутниковой емкости и частот для миссий на геостационарной (Geo) и других спутниковых орбитах.

ГПКС – одна из 25 национальных подписей InterSputNick, в которую входят 26 стран-членов из Европы, Азии, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. ГПКС, который действует как подразделение Министерства связи и массовых коммуникаций России, заявил, что соглашение позволит правительству России получить доступ к своей галактике для конечных пользователей на всех континентах.

«Это соглашение предоставляет новое недорогое решение для клиентов ГПКС, которые хотят иметь единую точку входа для телекоммуникационных услуг в любом регионе мира. Это соглашение дает возможность участвовать в использовании орбитальных и частотных ресурсов в соответствии с моделью, широко известной как VNO. Сотрудничество в рамках этой модели позволяет избежать значительных капиталовложений, необходимых для создания и обслуживания спутниковой сети для коротких и новых рыночных сегментов, в то же время расширяя сервисные возможности ГПКС на универсальные спутники. Оператор », – говорится в сообщении генерального директора ГПКС Алексей Валлин.

Галактика RSCC – самая большая спутниковая система в стране, с космическими аппаратами, расположенными от 14 ° к западу до 140 ° восточной долготы на кривой Geo, покрывая все части России.