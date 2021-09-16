ГП России: проливной дождь при приземлении в Сочи в последнем обновлении прогноза погоды для Формулы-1

Дождь на Гран-при Формулы-1 может сделать гонку еще более захватывающей. Один из лучших примеров, которые мы видели в этом сезоне, – это гонка в Спа, где бельгийские ливни подарили нам уникальное событие. Поэтому болельщики недоумевают, стоит ли им ожидать чего-то похожего на Гран-при России.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Будет ли в Сочи повторение того, что мы видели в Спа, или дождь сделает Гран-при еще более захватывающим? А кто победит, если в Сочи на трассу пойдет дождь?

Каковы шансы дождя на Гран-при России?

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

В этом сезоне в ряде мест был возможен дождь. Однако сообщество F1 не было готово к спа-душу. А после просмотра матча в Бельгии фанаты захотят узнать, можно ли им ожидать чего-то похожего на гонку в следующие выходные в России.

В Погода Температура, как говорят, составляет около 21 ° C, с вероятностью 25% дождя при скорости ветра 15 миль в час и влажности 36%.

Формула 1 F1 – Гран-при Италии – Национальный автодром Монца, Монца, Италия – 12 сентября 2021 г. Пилот Серхио Перес Red Bull и Карлос Сайнс-младший во время гонки Reuters / Jennifer Lorenzini

Ближе к концу гонки температура упадет до 17 ° C, количество осадков увеличится до 58%, влажность 45% и скорость ветра до 20 миль в час.

Смотреть историю: От Серены Уильямс до Криса Хемсворта: знаменитостей привлекали блеск и очарование Монако

Кто победит в Сочи?

Прошлый уик-энд в Монце на Гран-при Италии был богат событиями: второе место заняли Даниэль Риккардо и Ландо Норрис из McLaren. В то время как претенденты на титул Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен выбыли из гонки из-за аварии.

Формула-1 F1 – Гран-при Италии – Национальный автодром Монца, Монца, Италия – 10 сентября 2021 г. Серхио Перес из Red Bull и Макс Ферстаппен из Red Bull во время квалификации REUTERS / Дженнифер Лоренцини

Поэтому неудивительно, что Риккардо с нетерпением ждет возможности поехать на Гран-при России. Точно так же Хэмилтон и Ферстаппен также будут стремиться восстановить свое равновесие. Но как вы думаете, кому достанется клетчатый флаг в следующие выходные? Дайте нам знать в комментариях ниже.

READ Украина отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Погрузитесь глубже

Гран-при России: Будет ли фанатское / драг-ток столь же важным в Сочи, как в Монце?