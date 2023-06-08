Гражданин России погиб в результате нападения акулы в Египте

(Рейтер) — Генеральное консульство России в городе и два источника в египетских службах безопасности сообщили в четверг, что гражданин России погиб в результате нападения акулы недалеко от пляжа египетского курорта Хургада на Красном море.

Министерство окружающей среды Египта заявило в заявлении, размещенном в Facebook, что тигровая акула была ответственна за смерть посетителя пляжа, не сообщив подробностей о жертве.

В заявлении говорится, что команде министерства и других органов власти удалось поймать акулу, добавив, что местные власти ввели запрет на купание, сноркелинг и другие водные виды спорта на нескольких пляжах недалеко от места нападения.

Водолаз, прибывший на место сразу после нападения, сказал, что люди бросились на помощь пострадавшему после того, как спасатель из близлежащего отеля поднял тревогу, но не смог вовремя добраться до него.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что погибший был россиянином 1999 года рождения, который постоянно проживал в Египте и не был туристом.

В заявлении, размещенном на его официальном канале в приложении для обмена сообщениями Telegram, консульство призвало российских туристов проявлять осторожность в воде и строго соблюдать любые запреты на купание, введенные местными властями.

(Отчет Reuters) Под редакцией Эндрю Осборна и Лесли Адлер.

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