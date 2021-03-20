Гражданин России признал себя виновным в заговоре со взяточничеством на 150 миллионов долларов

Гражданин России, проживающий в Северной Каролине, признал себя виновным во взяточничестве и других обвинениях после того, как прокуратура заявила, что он получил взятку на сумму более 150 миллионов долларов от подрядчиков, стремящихся к сделкам с российскими военными.

59-летний Леонид Тифф из Роли в пятницу признал себя виновным в федеральном суде Нью-Берна и согласился конфисковать активы на сумму около 6 миллионов долларов.

Прокуроры утверждают, что Таиф и его жена жили в роскоши на закрытом поле для гольфа, пока ему не было предъявлено обвинение в декабре 2018 года. У Таифа и его жены были роскошные машины, дорогие произведения искусства и дом площадью 17000 квадратных футов (1600 квадратных метров). Согласно судебным документам, за ним ухаживали домработницы.

По словам прокуратуры, Таиф использовал свое положение в качестве руководителя военного поставщика для получения взяток от субподрядчиков, желающих сотрудничать с российскими вооруженными силами. Схема охватывала более десяти лет.

Прокуратура сообщила в судебных документах, что Таиф препятствовал расследованию властями России подкупа следователей.

В рамках сделки о признании вины прокуратура согласилась снять обвинения в платном убийстве и добиваться пятилетнего тюремного заключения только после вынесения приговора. Таифа обвинили в попытке убить сына своей домработницы, потому что он подозревал, что у его жены был роман с этим мужчиной.

Жена, 43-летняя Татьяна Тайф, признала себя виновной в ложном показании по иммиграционному делу. Правительство не будет требовать для нее тюремного заключения в соответствии с соглашением о признании вины.