Гражданские беспорядки в России, вызванные восстанием наемников Вагнера, дают надежду украинцам, сражающимся с силами вторжения Кремля

После полутора лет беспросветного уныния наконец-то у украинцев появилась радостная новость.

открытый конфликт между своими врагами и возможностью большего.

украинцы Я всегда ожидал, что эта война будет концом Президент России Владимир Путин.

Последняя война Украины: Путин назвал мятеж «изменой»

В прошлом году глава их военной разведки заявил Sky News, что Устранить российского лидера и единство его страны.

Глава Национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил сегодня, что восстание Вагнера положило начало «саморазрушающему процессу России».

«Как война начнется, так и закончится — в России», — добавил он.

голова Вагнера Евгений Пригожин Он сказал, что военные действия продолжаются, хотя он, по-видимому, взял под свой контроль один из ее главных штабов в Ростове-на-Дону.

Но эффект борьбы с красным на красном возвращается домой Русский Можно только догадываться, какие солдаты в окопах столкнутся с украинской контратакой.

Русские войска горько жаловались, что их правительство плохо вооружало и обучало их.

Они погибли десятками тысяч, многие, как сообщается, были застрелены сами по себе, а боевой дух тех, кто сражался, вероятно, был низким.

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Кто такой Евгений Пригожин и почему Путин чувствует в нем угрозу?

Остается посмотреть, сохранят ли они верность Кремлю, или Пригожин сможет соблазнить их переключиться.

Это только начало, и в России все не так, как кажется.

Но мы можем с уверенностью сказать, что это подорвало бы военные усилия России, не в последнюю очередь потому, что тысячи ее наиболее эффективных бойцов из группы Вагнера, кажется, покинули театр военных действий, чтобы поднять вооруженное восстание на родной земле.

В долгосрочной перспективе перспективы могут не радовать.

Да, вполне вероятно, что Путин окончательно ослаб из-за этого.

Война, которую он начал и которая должна была продлиться несколько недель, превратилась в гражданский конфликт.

Если он будет свергнут, его преемники, вероятно, будут более жесткими, чем он сам.

История продолжается

Они, вероятно, продолжили бы войну, если бы могли.

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Точно так же Пригожин — жестокий и капризный человек, который действительно умеет вести войну, а его сторонники закалены в боях и полны ненависти к Украине.

Он не был бы легким врагом для Украины, если бы сменил Путина, хотя сейчас это кажется невероятным.

Украинцы надеются на длительный период внутреннего конфликта, который фатально подорвет способность России вести эту войну или силы, которые Москва в конечном итоге остановит.