Границы: Путешествие по России, рецензия на книгу Эрики Фаттланд

Прежде всего, каждая из этих стран, за исключением Норвегии, пострадала от того или иного вторжения со стороны России, как давно, так и совсем недавно. Его также раздирают бесчисленные региональные конфликты. Снова и снова этот молодой норвежский журналист слышит ужасающие рассказы о выживании и потерях в разгар войны, перемещения, расовой и этнической вражды, голода и геноцида.

Ватланд открыла свою книгу с описания путешествия по арктическому побережью России, когда-то замерзшему Северо-Восточному коридору, заполненному ржавыми бочками с нефтью и прочим мусором. Но, начиная с Северной Кореи, а затем продвигаясь на запад, мы смешиваем краткие истории 14 стран, которые посещают их, с описанием их крупных городов и рассказами об экспедициях в их удаленные районы или к новаторским культурным объектам. Ее языковые способности – она ​​говорит на английском, русском, французском и многих других языках – часто позволяет ей разговаривать с обычными людьми или иногда подслушивать их. Несмотря на временами большие лишения, почти все, кого вы встречаете, приветствуют его, хотя он часто настороженно относится к тому, что они говорят.

Но не Ватланд. Когда северокорейский гид тайно спрашивает, что мир думает о Ким Чен Ыне и его стране, она отвечает: «Вы хотите знать правду?» Он кивнул. «Мы говорим, что это худшая диктатура в мире». После пересечения границы с Китаем Ватланд сначала остановился в Даляне, городе с населением в 7 миллионов человек, о котором никогда раньше не слышали, – перевернувшись от стыда. Чтобы ехать в Улан-Батор в Монголии, она строго избегает поездов в Москву: «Если я чему-то научился в своих предыдущих поездках … это было избегать российских поездов любой ценой». Между прочим, эти предыдущие поездки перечислены в ее получившей признание критиков книге 2019 года «Софистан: путешествие по Туркменистану, Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану» – всем тем «государствам», которые возникли после распада Советского Союза. READ Рецензия на книгу: Получите свежий взгляд на читателя с последней книгой Джорджа Сондерса | Искусство

Оказывается, Улан-Батор «не только самая холодная столица мира, но и самая загрязненная». Половина населения живет в палатках или палатках. Ватланд одновременно восхищается и встревожен огромным величием «самой большой в мире статуи рыцаря, представляющей собой блок из нержавеющей стали высотой 40 метров и весом 250 метрических тонн. Статуя была профинансирована недавно избранным президентом Монголии в то время. , «Предприниматель и чемпион по дзюдо Халтмажен Баттулга». Неудивительно, что он представляет собой военачальника-основателя страны, Чингисхана, чья «седьмая армия покорила поверхность мира. На коне».

Перед тем, как отправиться в монгольскую тайгу, Ватланд категорически предупредил: «Что бы вы ни делали, не ешьте ничего подозрительного. Оленьи колдуют и по-своему влюбляют в себя девушек … Это правда. Я сам видел! » На самом деле выясняется, что со светловолосым норвежцем имеют дело оленеводы.

В Алматы, Казахстан, Vatland проводит послеобеденное время в банях Арасан, «самом большом и лучшем спа в Центральной Азии». После того, как ей пообещали совершить поездку на космодром на Байконуре, древнюю стартовую площадку советской космической программы, ее встречает жалкий гид, который не может сказать ей, что место закрыто и безлюдно. Он предлагает вместо этого пойти в боулинг. Для Фаттленда почти все туры, спонсируемые государством, приближаются к бюрократической абсурдной комедии, которая часто завершается культовым посещением памятника или мемориала великому лидеру.

Однако над пограничными переходами совсем не смеются. Некоторые таможенники не знают, что такое контактные линзы. Находясь на каспийском пароме, направляющемся в Баку, Фатланд в конечном итоге запирается в комнате, чтобы сбежать от пьяных водителей грузовиков. Вернувшись на Землю, я встретил двух сторонников теории заговора, которые были убеждены, что Владимир Путин действительно мертв. «Все это знают. Настоящий Путин умер от рака много лет назад. Человек, который говорит, что он Путин сейчас, – это его взгляд». доказательство? «Настоящий Путин может свободно говорить по-немецки», но «его дублер всегда должен пользоваться услугами переводчика, когда он разговаривает с Ангелой Меркель». READ Робот-бармен MSC Cruises будет работать на корабле MSC Virtuosa

Фаттланд любит Грузию за ее красивые пейзажи, вкусную еду и живую жизнь. «Если бы не их соседи, грузины, вероятно, были бы самыми счастливыми людьми в мире». Ее гид. 28-летняя блондинка по имени Джулия носит «черную облегающую блузку и кожаную мини-юбку». За едой Джулия наливает чашку за чашкой чачи – разновидности водки – и между ними читает свои меланхоличные любовные стихи. Она уже замужем за третьим мужем и хочет от него избавиться.

После перехода через Черное море отважный Фатланд останавливается в Одессе, Киеве и Севастополе, встречается с украинскими националистами, все еще борющимися против аннексии Крыма Россией, и разговаривает с молодым солдатом, который представляет своего нового ребенка и новый автомат Калашникова. Она даже села на экскурсионный автобус в город-призрак Чернобыль.

На данный момент «Граница» – переведенная Кэрри Диксон так хорошо, что вы думаете, что она была написана на английском языке – все еще содержит много восточно-европейского и северного языков. В Беларуси он поселил Ватланд в Витебске, на родине художника Марка Шагала, а позже услышал отвратительные рассказы о зверствах нацистов в бывшем Минском гетто. Наконец я направился на север к дому, тихо замкнув круг на байдарках по океану между Норвегией и Россией.

Как и в длинных книгах, полных информации, «ограничения» следует рассматривать небольшими частями только из-за определенного сходства в типах рассказов, которые они содержат. В целом, однако, Эрика Фаттланд заслуживает как аплодисментов, так и благодарности за это прекрасное сочетание истории, отчета и дневника путешествий.

Майкл ДирдаОн просматривает книги о стилях каждый четверг.

Границы: Путешествие по России