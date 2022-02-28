Графики продаж в Великобритании: 80% коробочных продаж Elden Ring на PS5 и PS4

Глазные капли 80% Старинное кольцо Физические продажи были приобретены в Великобритании на PlayStation 5 и PS4. Из общего объема продаж 63 процента геймеров воспользовались версией для PlayStation 5, а 17 процентов очернили карательную ролевую игру на PS4. Только три процента купили коробочную версию для ПК, а остальные 17 процентов проглотили физические копии на Xbox.

Стоит подчеркнуть, что данные о продажах Только что Учитывает физические продажи и Огромные 49 процентов От Запретный горизонт запад На прошлой неделе продажи были осуществлены в цифровом формате. Таким образом, это небольшой снимок общей картины продаж.

Хорошей новостью для Elden Ring является то, что она превосходит все предыдущие игры Souls в розничной продаже, включая Темные души 3, что превысило его продажи на 26 процентов в финансовом отношении. Если учесть, что количество цифровых продаж увеличилось в геометрической прогрессии со времени выхода сиквела 2016 года, можно с уверенностью сказать, что эта игра на самом деле продается хорошо.

Horizon Forbidden West по-прежнему имеет лучший запуск, чем суровая игра FromSoftware, даже несмотря на то, что ее продажи падают на 79 процентов еженедельно, что вполне ожидаемо, особенно учитывая запас PS5 На прошлой неделе снова не был в Великобритании.

В другом месте он был единственным выдающимся новичком. ГРИД Легенды, которая заняла 18-е место в общих чартах фактических продаж и получила 73% продаж на PS5 и PS4. Мы включили десятку лучших ниже, но если вы относитесь к тому типу британцев, которые в последнее время покупают новые игры, не забудьте проверить Руководство по Элденскому кольцу И Путеводитель по Запретному Западу Horizon.

Графики продаж в Великобритании: неделя, закончившаяся 26 февраля 2022 г.