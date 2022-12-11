Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ, 4080 12 ГБ, 4070 8 ГБ, 4060 8 ГБ для ноутбуков подтвержден розничным продавцом

Линейка ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40 нового поколения, включающая флагманскую видеокарту RTX 4090, была выставлена ​​на продажу румынским ритейлером.

Мобильные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 включены в список игровых ноутбуков HP OMEN румынским ритейлером

Список был замечен раньше момомо На нем показан игровой ноутбук HP OMEN 17 для энтузиастов, оснащенный грядущим процессором Intel. Процессоры Raptor Lake-HX 13-го поколения И оснащен мобильными графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.

HP готовит игровой ноутбук нового поколения OMEN 17 с процессорами Intel Raptor Lake-HX 13-го поколения и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40. (Изображение предоставлено Momomo_US)

В этой конкретной конфигурации используется процессор Intel Core i7-13700HX, 17,3-дюймовая панель дисплея с вариантами QHD или FHD, до 32 ГБ памяти DDR5 и выбор из четырех графических процессоров RTX 40. Мы уже указывали, что NVIDIA работает над линейкой GeForce RTX 40. Этот список более или менее подтверждает это. Разница в цене между ноутбуками RTX 4060 и RTX 4090 почти двукратная и составляет 2200 долларов за конфигурацию 4060 и 4000 долларов за конфигурацию 4090.

HP OMEN 17 (13700HX + RTX4090 + 32 ГБ + 1 ТБ) = 18881 леев (4030 долларов США)

18881 леев (4030 долларов США) HP OMEN 17 (13700HX + RTX4080 + 16 ГБ + 2 ТБ) = 15 855 леев (3 390 долларов США)

15 855 леев (3 390 долларов США) HP OMEN 17 (13700HX + RTX4080 + 16 ГБ + 512 ГБ) = 14 818 леев (3 170 долларов США)

14 818 леев (3 170 долларов США) HP OMEN 17 (13700HX + RTX4070 + 16 ГБ + 1 ТБ) = 11838 леев (2530 долларов США)

11838 леев (2530 долларов США) HP OMEN 17 (13700HX + RTX4060 + 16 ГБ + 1 ТБ) = 10 587 леев (2 265 долларов США)

10 587 леев (2 265 долларов США) HP OMEN 17 (13700HX + RTX4060 + 16 ГБ + 512 ГБ) = 10 298 леев (2 200 долларов США)

Начиная сверху, у нас есть NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти, GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти, GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти и RTX 4060 с 8 ГБ памяти. Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4090 будет использовать ядро ​​графического процессора AD103, а RTX 4080 — ядро ​​графического процессора AD104. Мы можем ожидать, что для RTX 4070 и RTX 4060 NVIDIA будет использовать графические процессоры AD106 и AD107 во флагманских и начальных вариантах.

Согласно предыдущему отчету, мобильные графические процессоры NVIDIA Ada GeForce RTX 40 будут предлагать повышение производительности до 30% по сравнению с их предшественниками, добавляя новейшие функции, такие как DLSS3 и улучшенную производительность трассировки лучей. Согласно дорожной карте продукта, мы видим много SKU, которые были анонсированы в январе, наряду с предстоящей серией процессоров Intel Raptor Lake-H. Это означает, что Intel также анонсирует серию мобильных процессоров Raptor Lake-H на выставке CES, а ноутбуки NVIDIA RTX 40 / Raptor Lake-H будут одними из первых на рынке к концу января — началу февраля.

«Обычные» графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 Ada для ноутбуков:

имя графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4050 узел процесса TSMC4N TSMC4N TSMC4N TSMC4N TSMC4N Ядро графического процессора м 103 м 104 м 106 м 107 м 107 графический процессор GPU GN21-X11 GN21-X9 GN21-X6 GN21-X4 GN21-X2 видеопамять 16 гигабайт 12 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ ТВП 175 Вт 175 Вт 140 Вт будет объявлено позже будет объявлено позже