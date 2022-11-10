Гребень из слоновой кости со старым посланием: Избавьтесь от педикулеза.

Этот небольшой гребень из слоновой кости был найден в древних руинах в центральном Израиле и был размером с большой палец ребенка. Несколько его зубов были срезаны. Он был настолько покрыт грязью, что археолог, который его нашел, сначала добавил его в мешок с различными костями.
Более полувека спустя, по счастливой случайности, ученые обнаружили на изделии слабо выгравированные буквы: «Надеюсь, эта собака убивает волосяных и бородатых вшей».
«Люди смеются, когда вы говорите им, о чем на самом деле говорят надписи», — сказал Майкл Хасселл, археолог из Южного адвентистского университета в Теннесси, который открыл гребень.
Но в этих словах не было ничего необычного. Доктор Хассел и его коллеги датируют гребень примерно 1700 г. до н.э., а это означает, что этот призыв к борьбе со вшами является одним из самых ранних примеров письменности хананеев, древнего восточного народа, которому приписывают разработку первых форм алфавита, которые впоследствии эволюционировали. в буквы, используемые в этом фолио сегодня. Как объясняют ученые в Статья — Товар Опубликованные в среду в «Иерусалимском журнале археологии» 17 букв на гребне составляют старейшее полное поддающееся расшифровке предложение, когда-либо найденное в раннем алфавитном тексте.
Йосеф Гарфинкель, археолог из Еврейского университета в Иерусалиме и один из авторов исследования, сказал: Я обнаружил подсказки От царствования царя Давида во время его карьеры.
Он сделал паузу, а затем добавил с оттенком эмоций в голосе: «Это первое предложение, когда-либо найденное в алфавите».
Самые ранние подтвержденные человеческие системы письма появились около 3200 г. до н.э., с клинописью в Месопотамии и иероглифическим письмом в Египте. Эти тексты содержали сотни букв и были в основном изобразительными. Это очень затрудняло их обучение, но они распространились по всему Ближнему Востоку. В какой-то момент, возможно около 1800 г. до н.э., в регионе появился новый тип письма, основанный на нескольких десятках повторяющихся и перепутанных букв. Каждая буква относится к одному основному звуку или звуку.
Развитие этого раннего алфавита плохо изучено. Но Кристофер Роллстон, изучающий ближневосточные языки и системы письма в Университете Джорджа Вашингтона, сказал, что существует консенсус в отношении того, что «алфавит был изобретен семитскими говорящими людьми, знакомыми с египетской системой письма».
Несколько столетий спустя, около 1100 г. до н.э., эти первые алфавитные тексты были приняты финикийцами, которые писали точно справа налево и стандартизировали форму и положение букв. сказал доктор. «они не.»
Алфавит продолжал развиваться, от финикийского до древнееврейского, древнеарамейского, древнегреческого и латыни, став сегодня основой современных английских букв. сказал доктор. Гарфинкель До сих пор можно найти ДНК первого алфавита как на английском, так и на иврите. Например, буква «А» похожа на смотрящую на вас корову — две ноги поддерживают голову. Совместим с Еврейская буква А, что соответствует семитскому слову быка. «Вы все еще можете увидеть это в букве «А», — сказал доктор Гарфинкель.
Часть функций алфавита исходила из его простоты. Сопоставление одной буквы с одним голосом значительно облегчило обучение письму и чтению. Доктор Хассел сравнил это с печатным станком и Интернетом: целые новые сообщества имели доступ к информации и истории. «Изобретение алфавита стало самым важным вкладом в коммуникацию за последние четыре тысячи лет», — сказал он.
Но открытие букв на крошечном гребне из слоновой кости началось не с того, что кто-то искал ключи к разгадке происхождения этого алфавита. Артефакт находится на хранении с 2016 года, когда его собрали из руин древнего города Тель-Лахиш. Археологи, проводящие раскопки, могут инвентаризировать тысячи предметов в неделю.
Ранее в этом году Мадлен Мумкуоглу, паразитолог и археолог из Еврейского университета в Иерусалиме, поместила расческу под микроскоп, чтобы найти останки головных вшей. «Я сосредоточилась на зубах, а не на чем-то еще», — сказала она. «У меня были красивые снимки под микроскопом».
Но она также сфотографировала весь гребень на свой телефон, и когда она увеличила изображение, то увидела узор.
отправить д. Мемкуглу сфотографировал два из этих изображений Даниэлю Вайнстубе, палеонтологу из Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле. Он умел различать ханаанские буквы. Тогда отправьте Др. Хассел и доктор Гарфинкель прочесывают правду доктору Файнстопу для более полного анализа. Все исследователи ошеломлены тем, что письмо оставалось незамеченным более пяти лет.
«Эта расческа была у всех в руках, и никто не видел надписи», — сказал доктор Мемкуоглу.
В течение следующих нескольких месяцев доктор Файнстоп сравнил 17 букв надписи, каждая меньше одной десятой дюйма, с другими древними надписями. Поскольку образцы ханаанской письменности примерно того же периода времени немногочисленны и фрагментарны, а многие надписи на гребне были бледными, работа была кропотливой. Однако надпись на гребне из слоновой кости, похоже, относится к одному переводу. Доктор Финестоп сказал, что после того, как он написал слово «вши», он понял, что открыл его.
«Это замечательная, мудрая и строгая стипендия», — сказал доктор Роллстон, не участвовавший в исследовании.
Хотя открытие и расшифровка надписи представляет собой крупный археологический прорыв в изучении алфавита, ни один из исследователей не утверждает, что это открытие открывает двери в эту область. Действительно, возникает много новых вопросов: в Ханаане не было слонов, так где же был вырезан гребень из слоновой кости? Кто это написал? Какова цель гравировки?
Доктор Гарфинкель сказал, что найти расческу с антившиным эффектом было все равно, что «найти тарелку, на которой написано: «Положи еду на эту тарелку». «Это просто, практично и в некотором смысле отражает нашу природу.
«Это очень по-человечески», — сказал он. «Чего вы ожидали? Песню о любви? Рецепт приготовления пиццы?»
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».