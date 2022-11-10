Гребень из слоновой кости со старым посланием: Избавьтесь от педикулеза.

Этот небольшой гребень из слоновой кости был найден в древних руинах в центральном Израиле и был размером с большой палец ребенка. Несколько его зубов были срезаны. Он был настолько покрыт грязью, что археолог, который его нашел, сначала добавил его в мешок с различными костями.

Более полувека спустя, по счастливой случайности, ученые обнаружили на изделии слабо выгравированные буквы: «Надеюсь, эта собака убивает волосяных и бородатых вшей».

«Люди смеются, когда вы говорите им, о чем на самом деле говорят надписи», — сказал Майкл Хасселл, археолог из Южного адвентистского университета в Теннесси, который открыл гребень.

Но в этих словах не было ничего необычного. Доктор Хассел и его коллеги датируют гребень примерно 1700 г. до н.э., а это означает, что этот призыв к борьбе со вшами является одним из самых ранних примеров письменности хананеев, древнего восточного народа, которому приписывают разработку первых форм алфавита, которые впоследствии эволюционировали. в буквы, используемые в этом фолио сегодня. Как объясняют ученые в Статья — Товар Опубликованные в среду в «Иерусалимском журнале археологии» 17 букв на гребне составляют старейшее полное поддающееся расшифровке предложение, когда-либо найденное в раннем алфавитном тексте.