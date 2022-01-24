Грегори Портер предпочитает спать «по ошибке».

50-летний певец рассказал, что иногда раздражает других постояльцев отеля, когда находится в дороге, потому что часто засыпает при включенном телевизоре.

Грегори, который живет в Калифорнии со своей женой Викторией, сказал The Observer: «Я лучше засну по ошибке.

«Я часто смотрю Би-би-си в гостиничном номере и кричу в стену в три часа ночи: «Выключи чертов телевизор».

«Когда я дома, многие из меня спят перед телевизором или на полу в офисе, слушая записи. У меня проблемы с женой. Почему ты спишь, как дрожь» — что означает бездомный Русский — она ​​говорит, «в твоем доме?»

Между тем, недавно Грегори признался, что его жизнь изменилась по совету умирающей матери.

Его мать, Рут, призвала певца быть более «серьезным» за два дня до того, как она умерла от рака.

Он вспоминает: «Я пытался убедить свою мать, когда она была больна, что я буду настолько нормальным и регулярным, насколько это возможно.

«Я сказал ей, что всегда буду носить коричневые туфли на работу и не волноваться, но она сказала: «Нет! Подождите минутку — не забудьте те цветочные тапочки, которые у вас есть! «

В то время Грегори был всего 21 год, и совет его матери в конце концов вдохновил его на реализацию своих музыкальных амбиций.

Он поделился: «Она сказала мне: твой певческий голос — твой лучший, не забывай об этом». Я пытался уверить ее, что она проделала хорошую работу, что вырастила нормального, стоящего парня, и она скажет: «Нет! Вот я и взял».