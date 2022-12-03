Грейнер в битве за свою жизнь

(Новости нации) — Центр отчеты На этой неделе, после того как Россия и США были близки к соглашению об обмене пленными, News Nation подробно освещала условия, в которых находятся американцы, оказавшиеся в тюрьмах этой страны.

В частности, одна тюрьма — примерно в 300 милях к юго-востоку от Москвы, в далекой российской республике Мордовия — это женская исправительная колония, которую называют одной из самых жестоких в России: ИК-2.

В напряженно работающем комплексе, где живут около 800 женщин, находится звезда американского баскетбола Бритни Гринер, участница Матча всех звезд WNBA и двукратная олимпийская чемпионка.

Грейнер отбывает срок за хранение наркотиков Российские таможенники заявили об обнаружении конопляного масла Внутри ее багажа в московском аэропорту в феврале.

Грейнер, который въезжал в страну, чтобы играть за российскую премьер-лигу, в июле признал себя виновным по предъявленному обвинению. Грейнер утверждала, что прописала обезболивающее и не имела преступных намерений.

Месяц спустя ее приговорили к девяти годам лишения свободы и В итоге его передали В печально известную исправительную женскую колонию.

В Мордовии, известной как Край тюрем, их почти два десятка. Это также тот же район, где находились бывшие морские пехотинцы США. Пол Уилан Он отбывает 16-летний срок за шпионаж, который отрицает.

По данным группы по защите прав заключенных, россия за решеткой, Женщины живут в казармах на 80-100 человек, забитых двухъярусными кроватями. Есть душевая и ванная комната с несколькими туалетами. Заключенным запрещено лежать или сидеть на своих кроватях с 6 утра до 9 вечера.

Во всех этих лагерях используется принудительный труд. Они считают, что это ничем не отличается от того, что мы делаем с нашей тюремной индустрией. Джонатан Фрэнкс заявил в пятницу программе NewsNation «Час пик».

Фрэнкс — босс Осознанные стратегиикоторая сыграла важную роль в освобождении бывших морских пехотинцев США Тревор Рид Из русской тюрьмы. Рид провел почти три года в исправительной колонии, прежде чем был освобожден в результате обмена заключенными.

«Днем у них была работа. Большинство заключенных были помещены в бункер, грязный внутри. Еда была плохой, я имею в виду плохой, гнилой. Это было очень тяжелое существование», — сказал Фрэнкс.

Далее он сказал, что Грейнер, вероятно, испытала бы подобный опыт, включая каторжный труд, работая до 16 часов в день — возможно, на угольном или мыловаренном заводе или выполняя общее обслуживание в тюрьме — а затем съедая все, что ей приносили в обществе. . столовая.

«Они подают немного еды, но, опять же, еда слишком испорчена, чтобы кошки могли ее есть. Так что в этом месте они не будут хорошо накормлены. Это не обязательно дружественная система обслуживания клиентов. мир, у них есть отношение. Это было бы неудобно, это было бы ужасно и было бы холодно», — сказал Фрэнкс.

В некоторых случаях женщин наказывали, если они работали недостаточно усердно, не выполняли свою рабочую норму или отказывались работать. Могут быть наказания от отказа от еды до одиночного заключения и, в некоторых случаях, избиения другими заключенными. Его описывают как адский.

«Эти объекты построены, чтобы сломать людей. Они спроектированы так, чтобы быть жестокими и угнетающими. Поэтому, когда мы думаем о том, что это может сделать с кем-то, с точки зрения психического здоровья, очень редко кто-то проходит через подобный опыт и не Нужна помощь на тыльной стороне», — сказал Фрэнкс. …она борется за свою жизнь.