Грейнер играет в баскетбол в НБА впервые после ареста россиянина

Автор Эми Тенри

(Рейтер) Бриттни Гринер впервые с 2021 года сыграла за «Финикс Меркьюри» в пятницу, выйдя на корт намного раньше, чем она могла ожидать, в предсезонном матче против «Лос-Анджелес Спаркс» после почти 10 месяцев содержания под стражей в России.

Двукратная олимпийская чемпионка была освобождена из российской исправительной колонии в результате громкого обмена заключенными с Соединенными Штатами в конце прошлого года после того, как в феврале 2022 года ее арестовали по обвинению в хранении наркотиков.

«Я не думал, что буду сидеть здесь, — сказал Гринер журналистам после поражения «Спаркс» со счетом 90:71. — Я не думал, что буду играть в баскетбол так быстро».

«Я не знал, как все пойдет, возвращаясь к этому. Благодарен за то, что был здесь, это точно».

В пятницу Гринер получила аплодисменты в Центре следа в Фениксе, когда она вышла из туннеля и направилась на корт.

Восьмикратный участник Матча звезд попал на доску на первой минуте с двухочковым броском и набрал 10 очков при трех подборах за 17 минут.

Одна из самых влиятельных сил в Национальной женской баскетбольной ассоциации до своего задержания, Гринер призналась, что ей предстоит проделать большую работу, чтобы вернуться к своему прежнему «я».

«Я не чувствовала себя отравленной газом или умирающей», — сказала Гринер, которая со вкусом оценила свои действия в защите. «(Я) избавься от этих ниточек, избавься от вредных привычек».

Двукратная чемпионка WNBA привлекла большое внимание средств массовой информации с момента своего возвращения в Соединенные Штаты, используя свою огромную платформу для защиты интересов других американцев, находящихся за границей.

32-летняя актриса, которая работает над мемуарами о своем аресте и заключении, сказала, что предстоящий сезон также предоставит возможность снова сосредоточиться на игре.

«Это приятно, вы определенно чувствуете, что вас ценят», — сказал Грейнер. «Но я не могу дождаться того дня, когда это станет похоже на баскетбол».

«Меркьюри» открыли свой регулярный сезон на выезде в Лос-Анджелесе против «Спаркс» 19 мая.

(Репортаж Эми Тенри в Нью-Йорке; редакция Уильяма Малларда)