Грета Тунберг нападает на мировых лидеров по поводу климата в речи такого-то и такого-то

«Речь идет не о какой-то дорогой, политически корректной мечте обнять кролика или чего-то такого-то», – сказал Тунберг.

“Чистый ноль, бла, бла, бла. Климатически нейтральный, бла, бла, бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров – слова, слова, которые звучат великолепно, но пока они не привели ни к какой работе или надежды и мечты, пустые слова и обещания “.

Тунберг выступал на форуме Youth4Climate, мероприятии, которое состоялось за два дня до того, как десятки министров собрались в Милане на заключительную встречу высокого уровня перед переговорами по климату COP26 в Глазго в ноябре. Президент COP26 Алок Шарма был на молодежном мероприятии и будет председательствовать на встрече министров.

Присутствующие молодые люди составят список рекомендаций, которые министры должны рассмотреть позднее на этой неделе. Ожидается, что министры попытаются согласовать свои позиции по вопросам повестки дня Глазго, включая установление даты окончания использования угля и определение того, кто должен платить за то, что поможет глобальному югу в его переходе к низкоуглеродной экономике.

Активистка из Уганды Ванесса Накати заявила, что развивающийся мир все еще ждет, когда богатый мир выполнит свои обещания в отношении финансирования борьбы с изменением климата.

Лидеры развитых стран договорились десять лет назад направлять деньги развивающимся странам, чтобы помочь им сократить выбросы углерода, а также адаптироваться к климатическому кризису. Это обещание было подтверждено в 2015 году в Париже, где мировые лидеры снова согласились перечислять 100 миллиардов долларов ежегодно Глобальному Югу к 2020 году, по крайней мере, половина из которых предназначалась для адаптации. Срок был пропущен в прошлом году.

«Существует очень мало свидетельств того, что ежегодно выделяется 100 миллиардов долларов, чтобы помочь странам, уязвимым к изменению климата, решить эту проблему. Но эти средства обещают поступить к 2020 году, и мы все еще ждем», – сказал Накати, отметив, что Африка загрязняет окружающую среду. Очень мало, но он стоит на передовой климатического кризиса.

«Вы не можете приспособиться к утраченным культурам, традициям и истории. Вы не можете приспособиться к голоду. Пора лидерам поставить потери и ущерб в центр переговоров по климату».