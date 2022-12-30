«Грета» Эндрю Тейт была исключена из-за торговли людьми. Не тот, кто вы думаете

Румынские власти задержали Эндрю Тейта в четверг.

В то время как новости об аресте скандального медийного деятеля Эндрю Тейта и вражде в Твиттере со шведской активисткой по изменению климата Гретой Тунберг попали в заголовки, пользователи сети поспешили указать, что в конечном итоге именно ГРЕТА привлекла ультраправую знаменитость к радарам румынских властей.

ГРЕТА, расшифровывающаяся как Группа экспертов по борьбе с торговлей людьми, является европейским органом, который следит за выполнением Конвенции Совета Европы о мерах по борьбе с торговлей людьми сторонами.

Эта группа из 15 человек в настоящее время находится в центре внимания из-за ареста Эндрю Тейта после того, как год назад пресс-релиз группы стал вирусным. Юрист по гражданским правам и пользователь Твиттера Алехандра Карабальо опубликовала твит со скриншотом веб-сайта Совета Европы. Скриншот относится к пресс-релизу от 3 июня 2021 года, в котором Грета (совет, а не активистка) призвала Румынию обеспечить эффективное наказание за преступления, связанные с торговлей людьми.

Вы не можете сделать это. Группа экспертов по борьбе с торговлей людьми ГРЕТА в прошлом году призвала румынские власти эффективно преследовать торговцев людьми. pic.twitter.com/rPsX2PD244 — Алехандра Карабальо (@Esqueer_) 29 декабря 2022 г.

Теперь, полтора года спустя, румынские власти оказались в центре внимания после ареста четырех человек по подозрению в торговле людьми, одним из которых был Эндрю Тейт.

Насмешки над организацией по имени Грета, устранившей Эндрю Тейта, не остались незамеченными сарказмом пользователей сети, которые ответили на твит Карабальо мемами и смехом. Как отметил пользователь Twitter virussmile: «Сценаристы действительно отлично поработали над этим финалом 2022 года».

Сценаристы действительно отлично поработали над финалом 2022 года. — вот (@viralsmile) 29 декабря 2022 г.