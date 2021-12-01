Греция и Россия укрепляют связи новыми соглашениями

Греция и Россия вступили в новую эру в отношениях после подписания протокольного соглашения об укреплении сотрудничества в сферах туризма, энергетики, транспорта, науки и технологий и культурных вопросов, а также по вопросам, связанным с налоговым администрированием.

Протокол о греко-российском сотрудничестве был подписан во время 13-го заседания греко-российского межведомственного комитета с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым и заместителем министра иностранных дел Греции Милтиадисом Варвициотисом в Москве во вторник.

«Протокол о сотрудничестве — это успешное соглашение, открывающее путь для нового и более глубокого сотрудничества между Грецией и Россией и закладывающее основу для плодотворного и успешного визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса», — отметил Варвициотис в своем сообщении в Twitter.

Протокол о сотрудничестве включает ряд соглашений по туризму, энергетике, транспорту, научно-техническому сотрудничеству, межрегиональному сотрудничеству, вопросам культуры, а также по вопросам, связанным с налоговым администрированием.

В понедельник Варициотис встретился в посольстве Греции в Москве с греческими бизнесменами, работающими в России. Краеугольным камнем греко-российского сотрудничества является экономика. Мы доверяем греческим бизнесменам. Вы наши лучшие послы! Об этом он написал в Twitter.

Премьер-министр Греции должен посетить Москву 8 декабря, говорится в сообщении на официальном сайте МИД Греции.