Греция и Саудовская Аравия подписали сделку по кабелю для передачи данных, обсудили подключение к электросети

ЭР-РИЯД/АФИНЫ (Рейтер) — Греция и Саудовская Аравия во вторник подписали соглашение о прокладке подводного кабеля для передачи данных, соединяющего Европу с Азией, и обсудили возможность подключения своих сетей для обеспечения Европы более дешевой экологически чистой энергией.

В мае Греция и Саудовская Аравия согласовали основные условия планируемого совместного предприятия по строительству кабеля для передачи данных, так называемого «коридора данных Восток-Средиземноморье», который будет разрабатываться компанией MENA HUB, принадлежащей Saudi Telecom. и компания Hellenic Telecom. и спутниковые приложения TTSA. Читать далее

Соглашение было заключено во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана в Афины, первого визита в государство-член ЕС после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

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Последний официальный визит принца Мухаммеда за пределы Ближнего Востока был в 2019 году в Японию для участия в саммите G20.

«Подключив энергосистему… мы сможем снабжать Грецию и Юго-Западную Европу через Грецию гораздо более дешевой возобновляемой энергией», — сказал принц Мохаммед, сидя рядом с Мицотакисом.

Двусторонние соглашения были также подписаны, в частности, в области энергетики и военного сотрудничества. Читать далее

Мицотакис похвалил визит принца Мохаммеда как возможность для дальнейшего обсуждения региональных событий и «как укрепить эти важные отношения между нашими двумя странами, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству».

Мицотакис был среди западных лидеров, посетивших Эр-Рияд после убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которое вызвало протесты на Западе и запятнало имидж принца как реформатора, оказывающего давление на Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Эр-Рияд в прошлом году, а президент США Джо Байден встретился с принцем Мухаммедом во время поездки в Саудовскую Аравию в начале этого месяца, поскольку Вашингтон работает над ослаблением напряженности в отношениях с Эр-Риядом.

Разведка США обвинила принца Мохаммеда в убийстве Хашогги, но принц и власти Саудовской Аравии отвергли это обвинение.

После Греции принц Мухаммед отправится во Францию.

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(Репортаж Наиры Абдуллы в Каире и Анжелики Котанто в Афинах). Авторы Надин Авадаллах и Гайда Гантус. Под редакцией Кэтрин Эванс, Томаса Яновски и Ричарда Болейна

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