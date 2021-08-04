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Греция и Турция борются с жарой и пожарами суровым европейским летом

4 августа, 2021
Toma Kulikov

Греция столкнулась с одной из самых сильных волн тепла за последние десятилетия, и страна по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности, поскольку продолжает бороться с пожарами по всей стране.

Жителей греческой столицы Афин предупредили, чтобы они оставались дома с закрытыми окнами из-за плохого качества воздуха после того, как во вторник в пригороде к северу от столицы вспыхнул лесной пожар. Сильная жара вынудила Министерство культуры закрыть Акрополь и другие древние памятники с полудня до 17:00 по местному времени на этой неделе.

В среду греческая пожарная служба сообщила, что ее вызвали для ликвидации 78 лесных пожаров за последние 24 часа. В среду сильный пожар вспыхнул на большом острове Эвия к северо-востоку от Афин.

Во вторник в некоторых частях Турции продолжали гореть лесные пожары, вызванные экстремальными температурами. По сообщению турецкого государственного информационного агентства Anadolu, по состоянию на вторник в результате пожаров в провинциях Мугла и Анталия погибли по меньшей мере восемь человек.

Жара в регионе идет вслед за Разрушительные лесные пожары на прошлой неделе В Испании, Греции и на итальянском острове Сардиния менее чем через месяц Катастрофические наводнения в Северной Европе Погибли более 200 человек.
Эксперты говорят, что причудливые погодные явления, такие как наводнения в Германии, Бельгии и Нидерландах, а также недавняя волна тепла и лесные пожары в Канаде и Соединенных Штатах, являются признаком того, что Влияние изменения климата.
В южной Европе засухи становятся все более частыми и суровыми, становясь экологическими. Власти предупредили Регион подвергается наибольшему риску последствий изменения климата на континенте.

Метеорологи CNN заявили, что нынешняя жара в регионе продлится как минимум до пятницы, а пик тепла в Греции наступит во вторник и среду. Ожидается, что в среду температура снова поднимется до 10 градусов выше среднего, более чем на 40 градусов по Цельсию, в Греции и на западе Турции.

Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), программа ЕС, заявила в среду, что Средиземноморский регион превращается в «эпицентр горячих лесных пожаров», и предупредила, что уже горящие пожары выбрасывают в атмосферу большое количество загрязняющего дыма.

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«В Турции и на юге Италии данные EAS показывают, что выбросы и интенсивность лесных пожаров быстро растут, а также затронуты такие страны, как Марокко, Албания, Греция, Северная Македония и Ливан», – сказала она в пресс-релизе.

«На спутниковых снимках, пересекающих восточный бассейн Средиземного моря с юга Турции, отчетливо видны клубы дыма от пожаров».

Мужчина уводит свой скот от надвигающегося огня 2 августа в Мугле, регион Мармарис, когда Европейский Союз отправил помощь в Турцию, а добровольцы присоединились к пожарным в ожесточенных боях за считанные дни.

Чрезвычайно жесткий огонь

В Греции более 200 сайтов во вторник превысили 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту). Максимальная температура 47,1 ° C (117 ° F), зафиксированная в Лангадасе в Салониках, была на один градус ниже, чем исторический рекорд Европы в 48,0 ° C, установленный в Афинах, Греция, в 1977 году.

Греческая метеорологическая служба предупредила, что риски возникновения пожаров в среду и четверг остаются очень высокими. «Продолжительные тепловые условия, преобладающие в нашей стране, увеличили воспламеняемость отработанного топлива почти на всей территории до чрезвычайно высокого уровня, что делает любое использование огня чрезвычайно опасным», – добавила она.

Власти заявили, что большинство пожаров, вспыхнувших на окраинах Афин, находятся под контролем, но все еще есть опасения, что они могут вспыхнуть снова.

Ученые обеспокоены тем, как быстро климатический кризис усилил экстремальные погодные условия.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в среду, что пострадавших нет и что система экстренной эвакуации сработала. Он подчеркнул, что ближайшие дни будут критическими из-за аномальной жары, и всем следует сохранять бдительность.

По данным греческой пожарной службы, несколько жилых районов были эвакуированы.

Когда во вторник пожар распространился к северу от столицы, власти призвали жителей покинуть пригород Афин Варимбомбе, Адамис и Тракомакдонис, а также Олимпийскую деревню. Пожар также угрожал королевскому дворцу Татви.

Пожарные также боролись с сильными пожарами на греческих островах Кос и Эвия, а также на полуострове Пелопоннес, откуда бежали некоторые жители.

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«Часы работы критические, а условия, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно опасны», – заявил во вторник заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас. «В последние дни наша страна стала свидетелем сурового погодного явления, одной из сильнейших волн тепла за последние сорок лет».

Говоря с журналистами о пожаре в районе Афин в среду, Хардалиас сказал, что по первоначальным оценкам 76 домов и 27 предприятий были серьезно повреждены. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас добавил, что со вторника более 70 человек были госпитализированы с респираторными заболеваниями.

«Европейская солидарность»

Пожарный разговаривает с коллегой во время тушения пожаров в Коглиари, недалеко от Ористано, на средиземноморском острове Сардиния, Италия, 26 июля.
Европейская комиссия заявила, что работает круглосуточно, чтобы Мобилизация поддержки для пожаротушения в наиболее пострадавших странах. Два пожарных самолета были отправлены в среду из Франции в пострадавшие районы Италии, говорится в пресс-релизе, а два пожарных самолета с Кипра поддерживали Грецию.

Она добавила, что Нидерланды и Чехия отправят вертолеты в Албанию, а Словения направит 45 пожарных в Северную Македонию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере, что с большим беспокойством следит за ситуацией. «Европейская солидарность работает над борьбой с этими ужасными пожарами. Мы с вами», – сказала она.

По данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии, в восточной и северной части Северной Македонии возник ряд лесных пожаров, что вызвало эвакуацию из города Кочани.

Центр сообщил, что в последние недели Албания подверглась более чем 120 пожарам из-за непрерывного повышения температуры, при этом регион Влёры оказался в наиболее опасной ситуации.

Итальянская ассоциация фермеров Coldiretti заявила в среду, что ее анализ данных о пожарах показывает, что количество крупных пожаров утроилось летом 2021 года по сравнению с историческим уровнем с 2008 по 2020 год, что нанесло ущерб окружающей среде, экономике, бизнесу и туризму на миллионы евро. .

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Она добавила, что пожары сожгли десятки тысяч гектаров леса и очистили Средиземное море по всей стране, оставив мертвых животных, обугленные деревья, оливковые рощи и пастбища, а также угрожая городским районам.

‘Ситуация очень опасная’

Пожарный борется с огнем во время сильного лесного пожара, охватившего курортную зону Средиземноморья на южном побережье Турции недалеко от города Манавгат, 29 июля.

Между тем, по состоянию на вторник Турция боролась с 11 пожарами в шести провинциях, написал в своем официальном отчете министр сельского и лесного хозяйства Бекир Бакдемирли.

Он добавил, что за последние шесть дней было взято под контроль в общей сложности 152 пожара в 32 провинциях Турции.

Выступая на правительственной пресс-конференции в Мармарисе, Пакдемирли сказал, что в районе Мармариса провинции Мугла был зафиксирован рекордно высокий уровень 43,5 ° C при очень низкой влажности – менее 10% – и скорости 65 км / ч (40 миль в час). Скорость ветра.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции, что более 2000 домов были повреждены в Анталии и еще 347 домов в Мугле.

Мэр Миласа, города на юго-западе Турции, сказал, что пламя от продолжающихся пожаров достигло места возле электростанции во вторник вечером.

«Ситуация очень серьезная», – сказал мэр Мохамед Токат. «Огонь приблизился к ТЭЦ. По возможности, следует немедленно направить туда самолет или вертолет ночного видения», – добавил он.

Крис Лиакос из CNN делает репортажи из Кефалонии и Исил Сариос из Стамбула, а из Лондона – Лаура Смит Спарк. Шэрон Брейтуэйт, Тейлор Уорд, Моника Джарретт и Ливия Берджесс CNN внесли свой вклад в этот отчет.

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