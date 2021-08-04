Греция и Турция борются с жарой и пожарами суровым европейским летом

Греция столкнулась с одной из самых сильных волн тепла за последние десятилетия, и страна по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности, поскольку продолжает бороться с пожарами по всей стране.

Жителей греческой столицы Афин предупредили, чтобы они оставались дома с закрытыми окнами из-за плохого качества воздуха после того, как во вторник в пригороде к северу от столицы вспыхнул лесной пожар. Сильная жара вынудила Министерство культуры закрыть Акрополь и другие древние памятники с полудня до 17:00 по местному времени на этой неделе.

В среду греческая пожарная служба сообщила, что ее вызвали для ликвидации 78 лесных пожаров за последние 24 часа. В среду сильный пожар вспыхнул на большом острове Эвия к северо-востоку от Афин.

Крис Лиакос из CNN делает репортажи из Кефалонии и Исил Сариос из Стамбула, а из Лондона – Лаура Смит Спарк. Шэрон Брейтуэйт, Тейлор Уорд, Моника Джарретт и Ливия Берджесс CNN внесли свой вклад в этот отчет.