Греция и Турция борются с жарой и пожарами суровым европейским летом

Греция столкнулась с одной из самых сильных волн тепла за последние десятилетия, и страна по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности, поскольку продолжает бороться с пожарами по всей стране.
Жителей греческой столицы Афин предупредили, чтобы они оставались дома с закрытыми окнами из-за плохого качества воздуха после того, как во вторник в пригороде к северу от столицы вспыхнул лесной пожар. Сильная жара вынудила Министерство культуры закрыть Акрополь и другие древние памятники с полудня до 17:00 по местному времени на этой неделе.
В среду греческая пожарная служба сообщила, что ее вызвали для ликвидации 78 лесных пожаров за последние 24 часа. В среду сильный пожар вспыхнул на большом острове Эвия к северо-востоку от Афин.
Во вторник в некоторых частях Турции продолжали гореть лесные пожары, вызванные экстремальными температурами. По сообщению турецкого государственного информационного агентства Anadolu, по состоянию на вторник в результате пожаров в провинциях Мугла и Анталия погибли по меньшей мере восемь человек.
Метеорологи CNN заявили, что нынешняя жара в регионе продлится как минимум до пятницы, а пик тепла в Греции наступит во вторник и среду. Ожидается, что в среду температура снова поднимется до 10 градусов выше среднего, более чем на 40 градусов по Цельсию, в Греции и на западе Турции.
Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), программа ЕС, заявила в среду, что Средиземноморский регион превращается в «эпицентр горячих лесных пожаров», и предупредила, что уже горящие пожары выбрасывают в атмосферу большое количество загрязняющего дыма.
«В Турции и на юге Италии данные EAS показывают, что выбросы и интенсивность лесных пожаров быстро растут, а также затронуты такие страны, как Марокко, Албания, Греция, Северная Македония и Ливан», – сказала она в пресс-релизе.
«На спутниковых снимках, пересекающих восточный бассейн Средиземного моря с юга Турции, отчетливо видны клубы дыма от пожаров».
Чрезвычайно жесткий огонь
В Греции более 200 сайтов во вторник превысили 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту). Максимальная температура 47,1 ° C (117 ° F), зафиксированная в Лангадасе в Салониках, была на один градус ниже, чем исторический рекорд Европы в 48,0 ° C, установленный в Афинах, Греция, в 1977 году.
Греческая метеорологическая служба предупредила, что риски возникновения пожаров в среду и четверг остаются очень высокими. «Продолжительные тепловые условия, преобладающие в нашей стране, увеличили воспламеняемость отработанного топлива почти на всей территории до чрезвычайно высокого уровня, что делает любое использование огня чрезвычайно опасным», – добавила она.
Власти заявили, что большинство пожаров, вспыхнувших на окраинах Афин, находятся под контролем, но все еще есть опасения, что они могут вспыхнуть снова.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в среду, что пострадавших нет и что система экстренной эвакуации сработала. Он подчеркнул, что ближайшие дни будут критическими из-за аномальной жары, и всем следует сохранять бдительность.
По данным греческой пожарной службы, несколько жилых районов были эвакуированы.
Когда во вторник пожар распространился к северу от столицы, власти призвали жителей покинуть пригород Афин Варимбомбе, Адамис и Тракомакдонис, а также Олимпийскую деревню. Пожар также угрожал королевскому дворцу Татви.
Пожарные также боролись с сильными пожарами на греческих островах Кос и Эвия, а также на полуострове Пелопоннес, откуда бежали некоторые жители.
«Часы работы критические, а условия, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно опасны», – заявил во вторник заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас. «В последние дни наша страна стала свидетелем сурового погодного явления, одной из сильнейших волн тепла за последние сорок лет».
Говоря с журналистами о пожаре в районе Афин в среду, Хардалиас сказал, что по первоначальным оценкам 76 домов и 27 предприятий были серьезно повреждены. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас добавил, что со вторника более 70 человек были госпитализированы с респираторными заболеваниями.
«Европейская солидарность»
Она добавила, что Нидерланды и Чехия отправят вертолеты в Албанию, а Словения направит 45 пожарных в Северную Македонию.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере, что с большим беспокойством следит за ситуацией. «Европейская солидарность работает над борьбой с этими ужасными пожарами. Мы с вами», – сказала она.
По данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии, в восточной и северной части Северной Македонии возник ряд лесных пожаров, что вызвало эвакуацию из города Кочани.
Центр сообщил, что в последние недели Албания подверглась более чем 120 пожарам из-за непрерывного повышения температуры, при этом регион Влёры оказался в наиболее опасной ситуации.
Итальянская ассоциация фермеров Coldiretti заявила в среду, что ее анализ данных о пожарах показывает, что количество крупных пожаров утроилось летом 2021 года по сравнению с историческим уровнем с 2008 по 2020 год, что нанесло ущерб окружающей среде, экономике, бизнесу и туризму на миллионы евро. .
Она добавила, что пожары сожгли десятки тысяч гектаров леса и очистили Средиземное море по всей стране, оставив мертвых животных, обугленные деревья, оливковые рощи и пастбища, а также угрожая городским районам.
‘Ситуация очень опасная’
Между тем, по состоянию на вторник Турция боролась с 11 пожарами в шести провинциях, написал в своем официальном отчете министр сельского и лесного хозяйства Бекир Бакдемирли.
Он добавил, что за последние шесть дней было взято под контроль в общей сложности 152 пожара в 32 провинциях Турции.
Выступая на правительственной пресс-конференции в Мармарисе, Пакдемирли сказал, что в районе Мармариса провинции Мугла был зафиксирован рекордно высокий уровень 43,5 ° C при очень низкой влажности – менее 10% – и скорости 65 км / ч (40 миль в час). Скорость ветра.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции, что более 2000 домов были повреждены в Анталии и еще 347 домов в Мугле.
Мэр Миласа, города на юго-западе Турции, сказал, что пламя от продолжающихся пожаров достигло места возле электростанции во вторник вечером.
«Ситуация очень серьезная», – сказал мэр Мохамед Токат. «Огонь приблизился к ТЭЦ. По возможности, следует немедленно направить туда самолет или вертолет ночного видения», – добавил он.
Крис Лиакос из CNN делает репортажи из Кефалонии и Исил Сариос из Стамбула, а из Лондона – Лаура Смит Спарк. Шэрон Брейтуэйт, Тейлор Уорд, Моника Джарретт и Ливия Берджесс CNN внесли свой вклад в этот отчет.