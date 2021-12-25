Греция: 13 человек погибли, другие пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами

АФИНЫ, Греция — По меньшей мере 13 человек погибли после того, как лодка мигрантов перевернулась в Эгейском море поздно вечером в пятницу, в результате чего число погибших в результате трех аварий за столько же дней с участием лодок мигрантов в водах Греции составило не менее 27.

Утопления произошли из-за того, что контрабандисты все чаще предпочитают опасный маршрут из Турции в Италию, который проходит в обход усиленно патрулируемых островов в восточной части Эгейского моря, которые в течение многих лет были в авангарде миграционного кризиса в стране.

Береговая охрана сообщила, что 62 человека были спасены после того, как доу опрокинулось поздно вечером в пятницу примерно в восьми километрах от центрального Эгейского острова Парос. Выжившие сообщили береговой охране, что на борту находились около 80 человек.

Власти заявили, что пять катеров береговой охраны, девять специальных судов, вертолет и военно-транспортный самолет продолжали ночные поиски выживших, в то время как водолазы береговой охраны также принимали участие.

Контрабандисты, базирующиеся в Турции, все чаще заполняют яхты мигрантами и беженцы и отправил их в Италию.

Ранее было подтверждено, что 11 человек погибли после того, как в четверг судно доу врезалось в скалистый остров в 235 километрах (145 милях) к югу от Афин, недалеко от острова Антикифера. Береговая охрана заявила в пятницу, что 90 выживших — 52 мужчины, 11 женщин и 27 детей — были спасены после нескольких часов нахождения на острове.

«Людям нужны безопасные альтернативы этим опасным переходам», — говорится в сообщении греческого офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Твиттере.

В ходе другого инцидента в пятницу греческая полиция арестовала трех человек за контрабанду и задержала 92 мигранта после того, как яхта села на мель в южном регионе Пелопоннеса.

Обыск также продолжался третий день в центральной части Эгейского моря, где лодка с мигрантами затонула недалеко от острова Фолегандрос, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Еще 13 человек были спасены, а оставшиеся в живых сообщили, что по меньшей мере 17 человек пропали без вести. Власти заявили, что пассажиры были родом из Ирака.

Греция — обычная точка входа в Европейский Союз для людей, спасающихся от конфликтов и бедности в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Но количество прибывающих резко упало за последние два года после того, как Греция расширила стену на турецкой границе и начала перехватывать прибывающие лодки с мигрантами и беженцами — тактика, подвергшаяся критике со стороны правозащитных групп.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году по состоянию на 19 декабря более 116 000 просителей убежища пересекли Средиземное море, чтобы добраться до стран Европейского союза. Агентство сообщило, что 55% нелегально выезжали в Италию, 35% — в Испанию, 7% — в Грецию, а остальные — на Мальту и Кипр. ———

Дерек Гатопулос в Twitter: https://twitter.com/dgatopoulos— полный обзор глобальной миграции AP на https://apnews.com/hub/migration