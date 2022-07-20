Греческие лесные пожары бушуют недалеко от Афин; Эвакуация домов, больниц

АФИНЫ (Рейтер) — Лесной пожар в Греции, вызванный сильным ветром, вспыхнул во вторник в горном районе Бентели недалеко от Афин, что побудило власти распорядиться об эвакуации как минимум четырех районов и больницы.

Густые клубы дыма поднялись в небо над горой Пентели, где в 14:30 по Гринвичу вспыхнул пожар примерно в 27 км к северу от центра Афин.

На фотографиях видно, что Парфенон на холме Акрополя залит красным светом из-за горящего на заднем плане огня. По словам очевидцев, к ночи пламя можно было увидеть с острова Эвия, примерно в 50 км от места происшествия.

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Местные СМИ сообщили, что в результате пожара сгорел как минимум один дом, однако пожарные не смогли подтвердить эту информацию. В пожарной части сообщили, что сообщений о пострадавших нет.

Около 420 пожарных с помощью 85 машин пытаются потушить пламя, полыхающее на нескольких фронтах ближе к вечеру. Более двух десятков вертолетов и самолетов ранее заливали пламя водой, но были вынуждены прекратить работу ночью из соображений безопасности.

Власти приказали эвакуировать четыре района: Драви, Антуса, Диони и Дасмари. Они также посоветовали жителям других районов подготовиться к эвакуации.

Афинская национальная больница и обсерватория были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Движение на дорогах в Бентили было остановлено, а полиция помогла жителям выбраться из охваченных пожаром районов.

Пожарные пытаются потушить крупный пожар в Нетарави, Афины, Греция, 19 июля 2022 года. REUTERS/KOSTAS PALTASS Читать далее

Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел телефонную конференцию с органами гражданской защиты по поводу пожара.

«Сегодня трудный день. Мы находимся в разгар сезона пожаров, и нынешние условия облегчают возникновение и распространение пожаров», — заявил представитель пожарной охраны Яннис Артубиус.

Артубиус ранее заявил государственному телевидению ERT, что пожар был «сложным» случаем и что 28 пожарных из Румынии помогали местным пожарным.

«Мы боремся с ним, — сказал Артубиус, — пытаемся окружить огонь».

Ожидается, что ветер сохранится до среды во второй половине дня.

Более 200 пожарных и техника из Болгарии, Франции, Германии, Румынии, Норвегии и Финляндии будут находиться в режиме ожидания в самые жаркие месяцы июля и августа в Греции.

В прошлом году лесные пожары уничтожили около 300 000 акров (121 000 га) лесов и кустарников в различных частях Греции, поскольку страна пережила самую сильную жару за последние 30 лет.

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Дополнительные репортажи Анжелики Котанто, Каролины Тахарес и Алекса Константинидиса; Автор Рене Мальтеццо. Монтаж Сандры Малер и Ричарда Болейна

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