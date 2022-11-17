Греческий министр приземлился в Триполи, а затем снова взлетел — ПОЛИТИКО

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Триполи — Когда дипломатический визит не является дипломатическим визитом? Когда главный политик, о котором идет речь, не покидает самолет перед тем, как снова полететь.

Именно это произошло в четверг, когда министр иностранных дел Греции Никос Дендиас приземлился в Триполи, Ливия, ему сказали, что его коллега, имеющий тесные связи с Турцией, ждет его, и приказал пилоту снова взлететь.

Быстрый дипломатический сдвиг, вероятно, еще больше ухудшит и без того натянутые отношения между Грецией и администрацией Триполи.

Ливия в течение многих лет была разделена между базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), поддерживаемым ООН, во главе с Файезом аль-Сарраджем, и генералом повстанцев Халифой Хафтаром, лидером Бенгази и лидером Ливийского национального согласия. Армия (ЛНА).

Турция, традиционный враг Греции, имеет тесные связи с ПНС, и Анкара предоставила ей оборудование и разведданные, помогая сорвать годовую кампанию Хафтара по захвату столицы.

Прошлый месяц , Турция подписала принципиальное соглашение С ливийским правительством Триполи разведать нефть и газ у ливийского побережья — без уточнения, будут ли исследования проводиться в водах к югу от Греции, где, по словам Афин, турки не имеют права находиться.

Дендиас обвинил Турцию в то время в использовании «неспокойной ситуации в Ливии для дальнейшей дестабилизации безопасности в Средиземноморском регионе и установления региональной гегемонии».

В этой поездке Дендиас изначально планировал посетить только Бенгази, но конкурирующее правительство в Триполи настояло на его посещении. Греческий министр согласился, но при одном условии, по словам дипломатических чиновников: он встретится только с Мохамедом аль-Манфи, главой президентского совета Ливии и бывшим послом в Греции. Дендиас не хотел фотографироваться с Наглаа Манкушем, министром иностранных дел Триполи, который подписал соглашение о разведке месторождений с Турцией.

Это был план А. Дендиасу понадобился быстрый план Б, когда его самолет приземлился в тихом аэропорту, где его ждала большая толпа папарацци. Как он ждал… Мангоша!

В мгновение ока Дендиас шевельнул пальцем в воздухе, имитируя работу двигателя самолета и сигнализируя пилоту, что этот конкретный визит закончился, даже не начавшись.

Высокопоставленный греческий чиновник сказал, что ливийцы «предполагали, что, если кто-то появится, они принудят к встрече». «Никто не может заставить нас встречаться с кем-либо».

Однако, чтобы усложнить ситуацию, самолету Дендиаса пришлось почти час ждать на взлетно-посадочной полосе, прежде чем отправиться в Бенгази, потому что управление воздушным движением в Триполи не одобрило его план полета.

«В удивительной ситуации… греческий министр отказался выйти из самолета и вернулся без каких-либо объяснений». Министерство иностранных дел Ливии Он сказал. Он добавил, что «осуждает такое поведение и примет соответствующие дипломатические меры для сохранения суверенитета Ливии».

К тому времени, когда было сделано это заявление, греки уже вернулись в Бенгази.