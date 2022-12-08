Гринер за бой: звезда WNBA освобожден в результате обмена пленными между США и Россией

Россия освободила звезду WNBA Бриттни Гренье. В четверг в ходе драматического громкого обмена пленными Соединенные Штаты освободили печально известного российского торговца оружием. Виктор Бот Об этом заявили официальные лица США. Обмен во время обострения напряженности вокруг Украины позволил достичь ключевой цели президента Джо Байдена, но дорого обошлось — американский заключенный остался в заключении почти на четыре года в России.

Сделка, вторая подобная сделка с Россией за восемь месяцев, привела к освобождению самых видных американцев, удерживаемых за границей. Грайнер — двукратный олимпийский чемпион, чье многомесячное заключение по обвинению в наркотиках привлекло беспрецедентное внимание к нелегальным тюрьмам.

Мандат Байдена на освобождение российского преступника, которого когда-то называли «торговцем смертью», подчеркивает растущее давление, с которым столкнулась его администрация, чтобы вернуть Гринер домой, особенно после недавнего урегулирования ее и ее уголовного дела. Последующий перевод в колонию строгого режима.

Обмен был подтвержден официальными лицами США, непосредственно осведомленными о переговорах, которые не были уполномочены публично обсуждать сделку до объявления Белого дома и говорили на условиях анонимности. Байден разговаривал с Гринер по телефону в четверг, когда его жена Шерил находилась в Овальном кабинете. Президент должен выступить перед журналистами сегодня утром.

Российские и американские официальные лица в последние недели после нескольких месяцев напряженных переговоров выражали осторожный оптимизм. С заявлением Байдена в ноябре Он надеялся, что Россия заключит сделку сейчас, когда промежуточные выборы завершены. Об этом на прошлой неделе заявил высокопоставленный российский чиновник. Что сделка была возможна до конца года.

Однако тот факт, что сделка представляла собой услугу «один к одному», был удивительным, учитывая, что в течение нескольких месяцев официальные лица США заявляли о своей решимости вернуть Грейнера и Пола Уилана домой. С декабря 2018 года руководитель службы корпоративной безопасности штата Мичиган находится в заключении в России по обвинению в шпионаже, которое его семья и правительство США считают необоснованными.

Освободив Бута, Соединенные Штаты освободили бывшего подполковника Советской Армии, которого министерство юстиции однажды назвало одним из самых успешных торговцев оружием в мире. Бьют, чьи подвиги вдохновили голливудский фильм, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за сговор с целью продажи оружия на десятки миллионов долларов, которое, по словам официальных лиц США, будет использовано против американцев.

Администрация Байдена, наконец, была готова обменять Бута, если это означало свободу Гринера. Арест одного из величайших игроков в истории WNBA вызвал волну беспрецедентного общественного интереса к делу отдельного задержанного, не говоря уже об усилении давления на Белый дом.

Арест Гринер в феврале сделал ее одной из самых известных американцев, находящихся в заключении за границей. . Ее статус открытой чернокожей женщины-гея, задержанной в стране, где власти враждебно настроены по отношению к сообществу ЛГБТ, привнес расовую, сексуальную и социальную динамику в ее судебное дело и сделал каждое событие предметом международной озабоченности.

Мало того, что ее дело принесло беспрецедентную огласку десяткам американцев, незаконно задержанных иностранными правительствами, оно также стало важным поворотным моментом в американо-российской дипломатии во время ухудшения отношений из-за войны Москвы против Украины.

Обмен состоялся, несмотря на ухудшение отношений между державами. Но тюремное заключение американцев вызвало редкую дипломатическую инициативу, результатом которой стал самый высокий из известных контактов между Вашингтоном и Москвой — телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. — более чем за пять месяцев.

Необычным ходом во время тайных переговоров, Блинкен публично объявил В июле США сделали России «существенное предложение» по Гринеру и Уилану. Хотя он не уточнил условия, но люди, знакомые с вопросом, сказали, что Буту предлагали США.

Такая публичная инициатива вызвала упрек со стороны россиян, которые заявили, что предпочитают решать такие вопросы в частном порядке и рискуют ослабить позиции правительства США на переговорах по этим и будущим сделкам, выставив администрацию в столь отчаянном свете. Но реклама также была призвана проинформировать общественность о том, что Байден делает все, что в его силах, и обеспечить давление на россиян.

Наряду с усилиями официальных лиц США освобождение последовало за месяцами закулисных переговоров с участием Билла Ричардсона, бывшего посла США в Организации Объединенных Наций и частого посланника по переговорам о заложниках, и его первого заместителя Микки Бергмана. В прошлом году мужчины несколько раз ездили за границу, чтобы обсудить сценарии обмена с российскими контактами.

Грейнер была арестована в московском аэропорту Шереметьево в феврале, когда сотрудники таможни заявили, что обнаружили в ее багаже ​​пакеты с конопляным маслом. В июле она признала себя виновной. несмотря на то, что ему все еще предстоит суд, потому что признание вины в российской судебной системе не прекращает дело автоматически.

Она призналась в суде, что посылки находились у нее, но заявила, что не имеет преступного умысла, и заявила, что их присутствие в ее багаже ​​связано с быстрой упаковкой.

до вынесения приговора 4 августа Получив наказание, которое, по словам ее адвокатов, было неуместным, эмоциональная Грейнер извинилась «за свою ошибку и смущение, которое я им причинила». Она добавила: «Надеюсь, по вашему мнению, моя жизнь не закончится».

Ее сторонники в основном хранили молчание в течение нескольких недель после ее ареста, но этот подход изменился в мае, когда Государственный департамент признал ее задержанной незаконно. . Отдельный трейд, ветеран ВМФ Тревор Рид на Константина Ярошенко российский летчик, осужденный в Соединенных Штатах за контрабанду кокаина, вселил надежду, что такие дополнительные обмены могут быть в разработке.

Уилан находится под стражей в России с декабря 2018 года. Правительство США также классифицировало его как незаконно задержанного. В 2020 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Уилан не был включен в обмен заключенными в Риде, что усилило давление на администрацию Байдена, чтобы гарантировать, что любая сделка, которая принесет домой, также включала Гринер.