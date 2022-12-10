Гринер находится в «хорошем настроении» в США после обмена российскими пленными

САН-АНТОНИО (AP) — Бритни Гринер вернулась в Соединенные Штаты в пятницу и воссоединилась со своей женой почти через 10 месяцев после ее ареста. В России он отправил самую известную звезду американского баскетбола в тюрьму за границей и вызвал политическую бурю.

Статус Гринер как открытой чернокожей женщины-гея, ее известность в женском баскетболе и ее заключение в стране, где власти враждебно относились к ЛГБТ-сообществу, усилили ее обеспокоенность и привлекли к делу значительное внимание. Российское вторжение в Украину после ее ареста только еще больше усложнило ситуацию.

Сделка, по которой 32-летний Гринер вернулся домой в обмен на печально известного торговца оружием Виктора Бута Достичь важной цели для президента Джо Байдена. Но США не удалось завоевать свободу О другом американце Поле Уилане, который находится в тюрьме уже почти четыре года.

На вопрос, могут ли состояться еще такие обмены, президент России Владимир Путин сказал в пятницу, что «все возможно», отметив, что «были достигнуты компромиссы», чтобы подготовить почву для обмена в четверг.

Разрешение Байдена на освобождение Бута, российского преступника, которого ранее называли «торговцем смертью», подчеркивает растущую необходимость его администрации вернуть Гринер домой, особенно после недавнего решения по ее уголовному делу по обвинению в наркотиках и ее последующей передачи в окружной суд. Колония.

Грейнер , двукратный олимпийский чемпион и звезда профессионального баскетбола Феникс Меркьюри высаживались из самолета, приземлившегося в пятницу на Объединенной базе Сан-Антонио-Лакленд, штат Техас.

«Так счастлив, что Бритни вернулась на американскую землю. Добро пожаловать домой, БГ!», — написал в Твиттере специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс.

«Мы так рады ее возвращению», — сказала главный тренер «Меркьюри» Ванесса Найгаард в интервью возле стадиона команды в Финиксе.

«Мы с нетерпением ждем ее возвращения в наше сообщество», — сказала Найгаард, добавив, что ей еще предстоит поговорить с Грейнер.

Байден разговаривал по телефону с Гринер, которая познакомилась со своей женой Шерил. По словам пресс-секретаря Белого дома Карен Жан-Пьер, официальные лица США, которые брали у нее интервью по прибытии, сказали, что она была в «очень хорошем настроении» и выглядела здоровой.

Звезда WNBA, которая также профессионально играла в баскетбол в России, была арестована в московском аэропорту Шереметьево в феврале после того, как российские власти заявили, что она везла вейпы с маслом каннабиса. Государственный департамент США заявил, что Грейнер был «несправедливо задержан» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

Гренье признал себя виновным в июле, но до сих пор предстает перед судом, поскольку признание вины в российской судебной системе не прекращает дело автоматически. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы.

В суде она призналась в хранении канистр с маслом каннабиса, но заявила, что не имела преступного умысла и наполнила их по ошибке. Ее защита предоставила письменные заявления о том, что ей прописали каннабис от боли.

Министерство иностранных дел России подтвердило обмен в четверг, заявив в сообщении, распространенном российскими информационными агентствами, что обмен произошел в Абу-Даби, и Бот вернулся домой.

Освободив Бута, Соединенные Штаты освободили бывшего подполковника Советской Армии, которого министерство юстиции однажды назвало одним из самых успешных торговцев оружием в мире. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США в 2010 году.

Бут отбывал 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи оружия на десятки миллионов долларов, которое, по словам официальных лиц США, будет использовано против американцев.

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Такер сообщил из Вашингтона.