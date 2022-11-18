Гринер начал отбывать наказание в российской колонии строгого режима

Звезда WNBA Бриттни Гренье начала отбывать девятилетний срок за хранение наркотиков в российской исправительной колонии, сообщили в четверг ее адвокаты и агент.

Грейнер была переведена в исправительную колонию в Мордовии, в 350 км к востоку от Москвы, после того как в прошлом месяце российский суд отклонил ее апелляцию. ее правления.

Ее адвокаты сказали, что навещали ее в начале этой недели.

«Как и следовало ожидать, у Бритни все хорошо, и она пытается оставаться сильной, приспосабливаясь к новой среде», — говорится в заявлении ее адвокатов.

Звездный центр с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратным олимпийским чемпионом был остановлен в феврале, когда таможенники заявили, что обнаружили в ее багаже ​​вейп-пакеты с маслом каннабиса в московском аэропорту Шереметьево.

На суде Грейнер призналась, что хранила пакеты в своем багаже, но показала, что упаковала их непреднамеренно, торопясь в поездку, и не имела преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания, в которых говорилось, что ей прописали каннабис от хронической боли.

В августе она была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы.

Администрация Байдена в течение нескольких месяцев пыталась договориться об освобождении Гренье и еще одного американца, находящегося в заключении в России, руководителя службы корпоративной безопасности штата Мичиган Пола Уилана, в том числе посредством возможного обмена пленными с Москвой. Уилан также был отправлен в исправительную колонию в Мордовии после того, как в 2020 году был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Президент Джо Байден заявил журналистам на прошлой неделе. Он надеется, что президент России Владимир Путин с большей готовностью будет вести переговоры об освобождении Грейнера после завершения промежуточных выборов в США.

«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, г-н Путин сможет обсудить это с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными», — сказал Байден.

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