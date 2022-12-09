Гринер освобождена: суперзвезда WNBA заменена на Роузи и возвращается домой | спортивный

Вашингтон — американский баскетбол Актриса Бриттни Гринер Он отправился домой в четверг вечером, будучи освобожденным из российской тюрьмы в обмен на освобождение США печально известного российского торговца оружием Виктора Бута, что стало кульминацией восьмимесячной саги о высокой дипломатии и несбывшихся надеждах.

Но Соединенным Штатам не удалось добиться свободы для другого американца, Пола Уилана, который почти четыре года находится в заключении в России.

Сделка, вторая за восемь месяцев на фоне напряженности из-за вторжения России в Украину, обеспечила освобождение самого известного американца, удерживаемого за границей, и достигла ключевой цели для президента Джо Байдена. Но за это приходится платить, по признанию официальных лиц США, высокую цену.

«Она в безопасности, она в самолете, она на пути домой», — сказал Байден из Белого дома, где ее сопровождала жена Грейнера Шерил и представители администрации.

Разрешение Байдена на освобождение Бута, российского преступника, которого ранее называли «торговцем смертью», подчеркивает растущую необходимость его администрации вернуть Гринер домой, особенно после недавнего решения по ее уголовному делу по обвинению в наркотиках и ее последующей передачи в окружной суд. Колония. Грейнер, которая также профессионально играла в баскетбол в России, была арестована в аэропорту после того, как российские власти заявили, что она везла пакеты с маслом каннабиса.

Грейнер — двукратная олимпийская чемпионка, звезда профессионального баскетбола Университета Бэйлор и Феникс Меркьюри, чей арест сделал ее самой известной американкой, заключенной за границей. Ее статус открытой чернокожей женщины-гея, задержанной в стране, где власти были враждебно настроены по отношению к сообществу ЛГБТ, привнес расовую, сексуальную и социальную динамику в ее судебное дело и привлек беспрецедентное внимание к группе незаконных заключенных.

МИД России подтвердил обмен, заявив в распространенном российскими информационными агентствами заявлении, что обмен произошел в Абу-Даби и что Бот был репатриирован. Российские СМИ показали, как Гринер выходит из российского самолета в Абу-Даби, где ее встречает официальный представитель США. Двое русских приветствовали Бота объятиями.

Позже российское телевидение показало кадр, на котором Бут высаживается на заснеженной взлетно-посадочной полосе в Москве, а мать и жена обнимают его и дарят ему цветы.

Байден говорил по телефону с Грейнер, сказал Байден, и ожидалось, что она вернется в Соединенные Штаты в течение 24 часов. Официальные лица США заявили, что она предоставит ей специализированные медицинские услуги и советы.

И российские, и американские официальные лица в последние недели после нескольких месяцев напряженных переговоров выражали осторожный оптимизм. С заявлением Байдена в ноябре Он надеялся, что Россия заключит сделку сейчас, когда промежуточные выборы завершены. Высокопоставленный российский чиновник он сказал на прошлой неделе Что сделка была возможна до конца года.

Однако тот факт, что сделка представляла собой услугу «один к одному», был удивительным, учитывая, что в течение нескольких месяцев официальные лица США заявляли о своей решимости вернуть как Гринер, так и Уилан, С декабря 2018 года руководитель службы корпоративной безопасности штата Мичиган находится в заключении в России по обвинению в шпионаже, которое его семья и правительство США считают необоснованными.

«Мы не забыли о Поле Уилане», — сказал Байден. «Мы продолжим добросовестно вести переговоры об освобождении Пола».

Однако официальные лица США заявили, что не видят немедленного пути к освобождению Уилана, заявив, что Россия по-другому рассматривала его дело из-за выдвинутых против него обвинений в «фиктивном шпионаже». Однако они сказали, что, по их мнению, каналы связи с русскими остаются открытыми для переговоров о его освобождении.

«Мы не хотели упускать сегодня возможность добиться чьего-то освобождения», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Брат Уилана, Дэвид, сказал в заявлении: Так счастлива» освободить Гринер Но также разочаровал свою семью. Он поблагодарил Белый дом за то, что он заблаговременно уведомил семью Уилана, и сказал, что не совершил ошибки, заключив сделку.

«Администрация Байдена приняла правильное решение вернуть г-жу Гренье домой, чтобы заключить сделку, которая была возможна, а не ждать сделки, которой не будет», — сказал он.

В заявлении, опубликованном агентом Гринер, ее семья поблагодарила администрацию Байдена, а также семью Уиланов, которые сказали, что «они были щедры в своей поддержке Бритни и нашей семьи в то, что мы знаем, это душераздирающее время».

Освободив Бута, Соединенные Штаты освободили бывшего подполковника Советской Армии, которого министерство юстиции однажды назвало одним из самых успешных торговцев оружием в мире. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США в 2010 году.

Бут отбывал 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи оружия на десятки миллионов долларов, которое, по словам официальных лиц США, будет использовано против американцев. Байден издал указ о помиловании, чтобы освободить торговца оружием из федеральной тюрьмы в Иллинойсе для проведения обмена заключенными.

Сделка вызвала критику со стороны некоторых видных республиканцев, в том числе лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, кандидата от его партии на пост спикера после того, как Республиканская партия восстановит контроль над палатой в январе.

«Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев», — сказал он об освобождении Путина. «Оставить Пола Уилана позади — это невероятно».

Обмен между США и Россией состоялся, несмотря на ухудшение отношений между двумя державами, вызванное войной Москвы против Украины. Белый дом заявил, что Киев получил заверения, что условия ограничиваются обменом пленными и не повлияют на поддержку США обороны Украины.

Летом тюремное заключение американцев привело к самому высокому известному уровню связи между Вашингтоном и Москвой. Телефонный разговор между Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — более чем за пять месяцев.

Необычным ходом во время тайных переговоров, Блинкен публично объявил В июле США сделали России «существенное предложение» по Гринеру и Уилану. Хотя он не уточнил условия, но люди, знакомые с вопросом, сказали, что Буту предлагали США.

Публичная инициатива вызвала упрек со стороны россиян, которые заявили, что предпочитают решать такие вопросы в частном порядке, и рискуют ослабить позиции правительства США на переговорах по этим и будущим сделкам, заставив администрацию выглядеть отчаявшейся. Но реклама также сообщила публике, что Байден делает все, что в его силах, и для обеспечения давления на русских.

Освобождение последовало за месяцами закулисных переговоров с участием Билла Ричардсона, бывшего посла США в ООН и частого посланника на переговорах о заложниках, и его первого заместителя Микки Бергмана.

После ареста Гренье в московском аэропорту Шереметьево в феврале В июле она признала себя виновной. Но они все равно предстанут перед судом, потому что в российской судебной системе признание вины не прекращает дело автоматически.

Она призналась в суде, что у нее были канистры с маслом каннабиса, но сказала, что у нее не было преступного умысла и что их присутствие в ее багаже ​​было связано с упаковкой гашиша.

До Приговор был вынесен 4 августа. Получив наказание, которое, по словам ее адвокатов, было неуместным, эмоциональная Грейнер извинилась «за свою ошибку, которую я совершила». Она добавила: «Надеюсь, по вашему мнению, моя жизнь не закончится».

Ее сторонники хранили молчание в течение нескольких недель после ее ареста, но в мае в Государственном департаменте этот подход изменился. Он описал ее как незаконно задержанную.. Отдельный трейд — Ветеран ВМФ Тревор Рид в роли Константина Ярошенкороссийский летчик, осужденный в Соединенных Штатах за контрабанду кокаина, породил надежду на дополнительные обмены.

Уилан находится под стражей в России с декабря 2018 года. Правительство США также классифицировало его как незаконно задержанного. В 2020 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Уилан не был включен в обмен заключенными в Риде, что усилило давление на администрацию Байдена, чтобы гарантировать, что любая сделка, которая принесет домой, также включала Гринер.

Авторы Associated Press Колин Лонг и Аамер Мадани внесли свой вклад в этот отчет.