Гринпис осуждает экспорт французского урана в Россию

Париж (AFP) — Шесть активистов Гринпис заблокировали железнодорожную ветку на юге Франции во вторник, заявив, что они стремятся предотвратить экспорт большого количества переработанного урана в Россию.

Следы, на которых стояли активисты, находятся в муниципалитете Биерлат, за пределами завода в Орано, где перерабатываются и хранятся радиоактивные материалы.

Orano, многонациональная компания, базирующаяся во Франции, заявила, что государственная атомная компания Росатом имеет контракт на покупку 1150 тонн регенерированного урана, который она планирует преобразовать в ядерное топливо на своем заводе в Северске, Сибирь, и в конечном итоге использовать его в реакторах для производства электроэнергии. .

Орано сказал, что материалы планируется отправить несколькими партиями.

«Мы сожалеем об отсутствии прозрачности … когда дело доходит до того, что однажды случилось с ядерными отходами в Сибири», — сказал Роджер Спотц, глава ядерной кампании Гринпис Франции. В своем заявлении он сказал, что любая конверсия урана на Северском заводе «оставляет не менее 85% неиспользованного сырья» в руках России.

Гринпис хочет, чтобы Франция занималась переработкой урана и ядерных отходов на своей территории.

Действия экологической группы последовали за заявлением президента Эммануэля Макрона в этом месяце о том, что Франция планирует построить свои первые новые ядерные реакторы. в течение десятилетий в рамках усилий по достижению своих целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Франция в значительной степени полагается на ядерную энергетику, но ее реакторы стареют, а реакторы следующего поколения отстают от графика на годы.

Ядерная энергия производит гораздо меньше выбросов парниковых газов, чем уголь, нефть или газ, но строительство атомных станций обходится дорого, и они производят радиоактивные отходы, которые остаются смертельными в течение десятков тысяч лет. Политики разделились во мнениях относительно того, следует ли включать ядерную энергетику в глобальные планы по сокращению выбросов углерода.

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