Грин и Бопперт обмениваются колкостями о Маккарти, «космических лазерах»

Напряженность между буйными консервативными представителями Лорен Боберт (республиканец) и Марджори Тейлор Грин (республиканец, штат Джорджия) выплеснулась на общественное мнение, когда возникли колкости по поводу амбиций спикера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти (штат Калифорния). маргинальные и противоречивые заявления, которые он сделал Грин, Переизбрание узкого Боберта.

Комментарий Боберта о Грине во время интервью в понедельник вместе с представителем Мэттом Гаетцем (республиканец от штата Флорида) вызвал борьбу между законодателями.

«Вы знаете, я был в союзе с Марджори и обвинялся в том, что я верю во многие вещи, в которые она верит», — сказал Боберт консервативному комментатору Чарли Кирку на конференции Turning Point USA, когда его спросили о поддержке Грином Маккарти. «Я не верю в это, как не верю в российский космический лазер — еврейский космический лазер и все такое».

Комментарий Боберта был отсылкой к сообщению Грин в Facebook в 2018 году, в котором она заявила, что «лазерный луч или световой луч» от «космических солнечных генераторов» может быть причиной лесных пожаров в Калифорнии, также имея в виду «Rothschild Inc.» Зеленый он сказал позже Она и не подозревала, что Ротшильды долгое время были в центре антисемитских теорий заговора.

Грин ответил Боберту в Твиттере в понедельник вечером, отметив, что Боберт стройнее, чем ожидалось. Победа на переизбрании обвиняя ее в ребячестве.

«Я поддержал и пожертвовал Лорен Боеберт. Президент Трамп поддержал и пожертвовал Лорен Боеберт. Кевин Маккарти поддержал и пожертвовал Лорен Боеберт. Я едва набрал 500 голосов», Грин сказал. «Она с радостью взяла бы доллар, но когда ее спросили: Лорен отказывается поддерживать президента Трампа, отказывается поддерживать Кевина Маккарти и по-детски бросает меня под автобус из-за дешевого перекуса».

Боберт ответил Грину в комментариях к Ежедневный звонящий в понедельник, заявив, что поддерживает Трампа и что он является лидером Республиканской партии.

Грин и Бопперт впервые были избраны в палату представителей в 2020 году и переизбраны в 2022 году. Они являются членами передовой фракции Палаты представителей по вопросам свободы и активно поддерживают Трампа. В один примечательный момент оба Они скандировали: «Постройте стену!» Во время выступления президента Байдена о положении в стране в этом году.

Но они придерживались совершенно разных взглядов на то, должен ли Маккарти быть президентом.

Принадлежит Боберту Отказ от поддержки Маккартизаявив, что ее «красная линия» восстановит способность любого члена подать «предложение об освобождении места», чтобы заставить проголосовать за импичмент спикеру.

С другой стороны, Грин стал одним из самых ярых сторонников Маккарти, предупредив, что более умеренная альтернатива может выиграть пост президента Палаты представителей, если республиканцы Палаты представителей не объединятся вокруг него.

Маккарти пообещала вернуть Грин в комитеты после того, как ее лишили обязанностей по взаимодействию в социальных сетях, но Грин сказала, что Маккарти не давала обещаний о том, в каких комитетах она может заседать.

в комментариях к Ежедневный звонящий В понедельник Боберт присоединилась к своей критике Грин и выразила разочарование по поводу того, что ее связывают с ее маргинальными заявлениями и действиями.

«Меня попросили объяснить веру MTG в еврейский Space Blazer, почему я появился на съезде сторонников превосходства белой расы, а теперь почему вы слепо следуете за Кевином Маккарти, а я туда не пойду», — сказал Боберт.

Ранее в этом году Грин выступил на конференции, организованной белым националистом Ником Фуэнтесом. В прошлом месяце, после того как Фуэнтес посетил ужин с Трампом Ви, рэпером, ранее известным как Канье Уэст, Грин осудил Фуэнтеса. Она сказала, что не стала бы выступать на конференции, если бы знала его взгляды, но не жалеет о своем письме.

«Единственный человек, который может ответить на слова и действия Марджори, — это Марджори. Позвольте мне быть предельно ясным, я поддерживаю президента Трампа. Точка. Президент Трамп — друг и лидер Республиканской партии», — сказал Бопперт.

Гравюра Боберта «космический лазер» перекликается с аналогичной шуткой Гаетца в прошлом месяце.

«Что бы Кевин ни пообещал Марджори Тейлор Грин, я гарантирую вам следующее: при первой же возможности он ударит ее быстрее, чем вы успеете заметить еврейский космический лазер», — сказал Гейтс в присутствии небольшой группы республиканцев в Палате представителей, открыто выступавших против заявки Маккарти на президентство. Совет о шоу бывшего советника Трампа Стивена Бэннона «War Room» В ноябре.

Но Гейтс, который в прошлом году отправился в тур с Грином, быстро дал понять, что он «восхищается» Грином и хвалить ее «Чтобы вдохновить наших собратьев-американских патриотов».

В том же интервью с Бобертом в понедельник Гаетц сказал, что, хотя он «восхищается ею», они не видят битвы за спикерство таким же образом.