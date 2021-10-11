«Грипп» Кирилла Серебренкова прибыл в Россию

На прошлой неделе в элегантном МХАТе с большой помпой был показан фильм Кирилла Серебренкова «Грипп Петрова», первый фильм режиссера после его освобождения из-под домашнего ареста. Фильм уже был показан зрителям на западных фестивалях. в Каннах фестиваль Фотограф «Гриппа Петрова» Владислав Оплянц стал лауреатом премии CST в области художественного искусства. Серебренников не присутствовал ни на одной из европейских премьер, потому что ему до сих пор не разрешают выезжать из страны. поднять занавес Пока актеры и другие звезды российского кино прогуливались и позировали фотографам по красной дорожке, из ниоткуда появился аккордеонист, чтобы сыграть культовую версию «Маруси Раз, Два, Три» в центре великолепного зала. Гости вытащили телефоны и начали снимать шоу, прежде чем сообразили, что музыкант – Айдар Салахов, один из авторов фильма, сыгравший аккордеониста в одной из сцен из фильма. А перед спектаклем программный директор театра Стас Теркин поприветствовал зрителей видеообращением из Венеции, где проходил кинофестиваль. Серебренников и весь актерский состав вышли на сцену с Алексеем Сальниковым, автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него», по которому был снят фильм. Серебренников сказал зрителям: «Вы видите, что мы действительно повеселились во время съемок. Нам понравились друг друга и было очень весело. Надеюсь, вы почувствуете эту атмосферу настоящей любви, товарищества и взаимной поддержки».

Кирилл Серебренков

Дмитрий Васин / MT



Он добавил, что самое странное в фильме то, что все кашляют, но никто не носит намордник, поскольку фильм был снят до пандемии, когда жизнь была другой. В конце концов Серебников попросил спеть украинского певца и кинозвезду Ивана Дорна. Дорн начал петь «С Днем Рождения» режиссеру Серебренникову, которому 7 сентября исполнилось 52 года, и к нему присоединились актеры и съемочная группа. Режиссер задул свечи на праздничном торте. Им удалось хотя бы на мгновение развеять постоянное осознание продолжающейся эпидемии. READ Актерский состав `` Певца в маске '' в 5 сезоне 2021 года Серебренников сказал Moscow Times, что этот фильм – «черная комедия, которую люди могут смотреть в течение двух с половиной часов. Потом вы идете домой и думаете об этом». Он добавил, что после премьеры он направляется к представлению своей постановки «Декамерон» – еще одного литературного произведения о пандемии – в Гоголь-центре, театре, который он возглавлял до своего ареста в 2017 году.

Шатер художественного театра

Дмитрий Васин / MT



Сто лет зимы Затем зрители сосредоточились на просмотре фильма о простых людях с обыкновенной фамилией – Петров, которые живут в большом областном городе – Екатеринбурге, но без каких-либо отличительных черт. Это может быть где угодно. Время остановилось на заснеженных улицах, машины разбиты, мебель обветшала, а дома рушатся. Но жители не борются с отчаянием и не жалуются, что не могут подняться по лестнице успеха. Они озабочены гриппом и галлюцинациями, которые он вызывает. В начале фильма реальность сливается с их видениями. Это смешно и мрачно одновременно. Петрова (Чулпан Хаматова) работает в библиотеке, гоняет сумасшедших и перерезает им глотки в нерабочее время – или это правда? Мы никогда не узнаем. Ее бывший муж Петров (Симон Сержин) разбирает старые автомобили на станции техобслуживания, рисует по ночам карикатуры и видит НЛО. Он становится реальной моделью литературного персонажа, созданной образцом писателя-неудачника Сергея (Иван Дорн). Всегда пьяный Игорь (Юрий Колокольников) или Адъютант (Аид) следует за Петровым на протяжении всей истории – но так ли это на самом деле? Также сложно сказать, какой год на экране – у людей уже есть сотовые телефоны, но город похож на 90-е. Интернет впервые упоминается в середине фильма, но технологии не играют никакой роли в жизни города. Единственный, кто сбегает из этого болота, – мертвец, которого играет рэпер Хаски, который поднимается из своего гроба. Его побег по кривым улицам сопровождается одной из его песен, предполагающих, что действие фильма происходит сегодня; Хаски прославился после 2016 года. Но перед сценой побега из гроба у него было долгое воспоминание о позднесоветской эпохе с тем же снегом и бесперспективностью. Кажется, время летит незаметно. READ Законодатели требуют от Байдена ультиматума по поводу группировок вымогателей Круглая конструкция и камера Опелянца объединяют части фильма, особенно в великолепном непрерывном 18-минутном кадре, который следует за Петровым через несколько сцен. Но фильм на этом не заканчивается. Ничего не объясняется, и история может продолжаться бесконечно.