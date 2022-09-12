Гроб с телом королевы прибыл в Эдинбург, а Шотландия скорбит

Эдинбург. Десятки тысяч фанатов выстроились вдоль его улиц, с грустью прощаясь с Шотландией Королева Елизавета II В воскресенье ее гроб совершил свое медленное и последнее путешествие по стране, которой она помогла соединить британское государство в течение десятилетий правления, ее любви к дикой шотландской сельской местности и ее собственной популярности.

Шестичасовая похоронная процессия ознаменовала начало трехдневного траура, сосредоточенного в Шотландии, и продолжилась в понедельник путешествием по «Королевской миле» Эдинбурга, начиная с Холирудхауса, королевской резиденции, а затем направляясь в собор Святого Джайлса, где люди будут есть возможность общественность отдать дань уважения.

Смерть королевы в Шотландии, в ее доме в Балморале, подчеркнула ее тесные связи с государством, которое на два дня станет центром национального траура. Но путешествие ее тела также наполнено политическим подтекстом, поскольку возникают новые вопросы о будущем движения за независимость Шотландии после смерти королевы.

Воцарение короля Карла III происходит во время новой мобилизации за независимость Шотландии, что усложняет подход для тех, кто хочет отделения. Политологи говорят, что почтение и преданность королевы Шотландии могут временно ослабить жаркие дебаты о независимости и, возможно, укрепить союз, который находится под сильным давлением уже более десяти лет.

Джеймс Митчелл, профессор государственной политики Эдинбургского университета, сказал: «Тот факт, что это произошло здесь, усиливает связь с Балморалом, а подготовка к похоронам имеет сильный шотландский элемент». место, где она умерла.

«Я уверен, что это не помогает SNP», — добавил профессор Митчелл, имея в виду выступающую за независимость Шотландскую национальную партию, возглавляемую первым министром Николой Стерджен.

Однако, по словам профессора Митчелла, в долгосрочной перспективе неясно, как смерть королевы повлияет на движение за независимость. «Это зависит от того, где мы будем через несколько месяцев или через пару лет», — сказал он.

Эта атмосфера конституционной неопределенности появилась в воскресенье, что отражено в заголовке на первой полосе The Herald. Над портретом короля Карла было написано: «Спаситель Союза или последний король Шотландии?»

Миссис Стерджен хочет сохранить монархию, даже если Шотландия получит независимость, а король Чарльз также имеет тесные связи с ее страной; После женитьбы на Диане, принцессе Уэльской, его медовый месяц прошел в Балморале.

Но он сталкивается с серьезной проблемой в построении таких же отношений с шотландским народом, которые его мать формировала на протяжении десятилетий, и восходит на трон в момент напряженности из-за конституционных вопросов.

Шестичасовая похоронная процессия стала началом трехдневного траура в Шотландии. приписывается ему… Фотография пруда Алкиса Константинидиса

В 2014 году Шотландия проголосовала против независимости, но проголосовавшая два года спустя Великобритания за выход из Европейского Союза изменила расклад в глазах многих шотландцев, большинство из которых хотели остаться в ЕС. В отличие от избирателей Англии и Уэльса, их желание было отменено, что дало толчок движению за независимость.

Миссис Стерджен созвала еще один референдум о независимости в следующем году. Эта просьба была отклонена британским правительством, и дело оспаривается в суде, хотя большинство аналитиков считают, что новое голосование в ближайшее время маловероятно.

Политически Шотландия и Англия постепенно расходились, поскольку их избиратели отдавали предпочтение политикам из разных партий. Но многие шотландцы считают монархию такой же шотландской, как и английскую монархию. И они очень серьезно относятся к своей общей королевской истории.

В 1603 году, после смерти Елизаветы I, Яков VI сменил ее на посту короля Шотландии, а Яков I стал королем Англии, что, по сути, было захватом английской короны шотландцами. Формальный союз произошел столетие спустя, в 1707 году.

Когда королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, в Шотландии были жалобы на то, что она известна как королева Елизавета II, потому что Елизавета I правила Англией, а не Шотландией.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии, в пятницу подписала книгу соболезнований королеве Елизавете II в доме Пита в Эдинбурге. приписывается ему… Джейн Барлоу/Ассоциация прессы, через Associated Press

Хотя это была жесткая дипломатия, не было никаких сомнений в желании королевы Елизаветы II, чтобы страна оставалась единой, и во время референдума о независимости Шотландии в 2014 году она умоляла людей «тщательно подумать о будущем» перед голосованием.

Позже Дэвид Кэмерон, тогдашний премьер-министр, извинился за то, что сообщил, что, когда он позвонил королеве, чтобы сообщить ей о результате, она «подчинилась».

Однако сторонники независимости не только превозносили монархию, которую хотели сохранить в составе отдельного государства, но и утверждали, что королева принадлежит им.

«Отношения между Шотландией и королевой вызывают взаимное восхищение», — заявил в пятницу лидер шотландской национальной партии в Вестминстере Ян Блэкфорд. «Действительно, хотя она была королевой всех, для многих в Шотландии Елизавета была королевой Шотландии».

«Корни Ее Величества в Шотландии уходят глубоко», — добавил он. «Она происходила из королевского дома Стюартов по обеим сторонам своей семьи, и, конечно же, ее мать была из Глэмиса в Ангусе».

В воскресенье у дворца Холирудхаус 35-летняя Аланна Маккормик, няня из Мидлотиана, размышляла о любви королевы к Шотландии в целом и Балморалу в частности. Оттуда ее гроб был перенесен в воскресенье утром на место ожидания охранниками фермы в начале процессии.

«Лично я чувствую, что она решила умереть здесь, она знала, что ее время придет». «Она любила Шотландию, и люди приезжали сюда толпами».

Она добавила: «Я не голосую за независимость Шотландии, и я надеюсь, что это подожжет призыв к референдуму».

Эдинбург в воскресенье. Политически Шотландия и Англия постепенно расходились, поскольку их избиратели отдавали предпочтение политикам из разных партий. приписывается ему… Луиза Голямаки/AFP – Getty Images

Торкель Коркертон, резервист и военный, прибывший с четырьмя корги — любимой породой собак королевы, — сказал, что тот факт, что королева умерла в Балморале, укрепил отношения с Шотландией.

Что касается независимости, он сказал, что смерть королевы в Шотландии не будет иметь никакого значения для убежденных сторонников, «но для тех, у кого есть противоречия, я думаю, что это поможет укрепить Союз».

34-летний Джеймс Ривалс из Эдинбурга, несший букет лилий, сказал, что, хотя он предпочел бы независимую Шотландию, он хотел сохранить монархию и пришел засвидетельствовать свое почтение.

В долгосрочной перспективе влияние смерти королевы на Шотландию может зависеть не столько от настроений, связанных с похоронами, сколько от успеха короля Карла в использовании поддержки, которую унаследовала его мать.

Профессор Митчелл сказал: «В конечном счете, монархия может быть выгодна союзной стороне, если будет референдум, но степень выгоды зависит от того, насколько популярен монарх во время любого референдума».

Он добавил: «Королева была очень популярна, и вполне возможно, что Чарльз не так популярен, как она».