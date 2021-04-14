Грозный Молл, Россия

После завершения строительства Gronzy Mall станет крупнейшим торгово-развлекательным центром на юге России. Предоставлено: Чепмен Тейлор. Grunzi Mall будет включать несколько розничных брендов, предлагающих товары разных категорий. Предоставлено: Чепмен Тейлор. Строительство нового торгового объекта в России началось в августе 2017 года. Фото: Чепмен Тейлор.

Grozny Mall – это новое место для покупок и развлечений, которое будет построено в Грозном, Россия. Принадлежащий Grozny Mall и разработанный российской строительной компанией Smart Building, он станет крупнейшим торговым центром на юге России.

Ожидается, что после завершения проекта будет создано 2 000 новых рабочих мест. Завершение строительства семейного развлекательного и торгового центра ожидается в середине 2021 года.

Проект нового торгового центра увеличит туристический потенциал и увеличит инвестиции в Грозный, столицу Чеченской Республики. Он объединит инновационную архитектурную концепцию с многофункциональной инфраструктурой.

Грозный ТЦ на карте

Строящийся торгово-развлекательный центр находится на Северном Кавказе, Россия. Включен в парк Каусар, прилегающую зону отдыха площадью 20 гектаров, которая включает набережную, павильоны, амфитеатр, колесо обозрения и детские развлекательные заведения.

Строительная площадка расположена в центре Грозного на пересечении улиц Владимира Путина и Хосейна Исаева на берегу реки Сунза напротив МФК «Ахмат Тауэр», высокого небоскреба, находящегося в стадии строительства.

Дизайн и особенности Грозного ТРЦ

Торговый объект будет включать новые местные и международные бренды для розничной продажи на земельном участке площадью 132 000 квадратных метров. На арендуемой площади в 59 000 квадратных метров разместятся более 150 торговых точек, в том числе три универмага с одеждой, бытовой техникой, спортивными товарами, товарами для дома и электроникой. Продуктовый супермаркет в ТРЦ займет площадь более 7000 квадратных метров.

Торговый центр будет иметь три надземных и подземных уровня. Первый уровень будет отведен под зону вкуса, а второй и третий уровни будут посвящены моде и развлечениям соответственно. Подземный паркинг в торговом центре рассчитан на 800 машиномест.

Первый уровень торгового центра будет включать в себя супермаркет, торговые точки международных брендов, магазины, рестораны и кафе, а второй уровень будет включать демонстрационные залы для брендов, магазин бытовой техники и магазины. Также в проекте предусмотрен выход со второго уровня в галерею Walk Bridge в сторону смотровой площадки МФК «Ахмат Тауэр».

Галерея Моста будет включать площади художественных галерей, рестораны и кафе. Он предоставит панорамные виды и отобразит историю строительства проекта. Аллея плотин на третьем уровне будет включать пирс, кафе и общественные места, которые будут использоваться для проведения мероприятий.

Предлагает торговую сеть и объекты в ТРЦ Грозный.

В торговом центре будет представлен ряд розничных магазинов, охватывающих несколько категорий, включая одежду, обувь и модные аксессуары.

Кроме того, в торговом центре будут находиться такие услуги, как парикмахерская, центр обслуживания населения, аптека, салон красоты и магазин оптики, а также банки и банкоматы.

Питание и развлечения

На третьем уровне торгового комплекса будет фудкорт с летней террасой, на котором разместятся девять концептов и десять кафе и ресторанов. На всех этажах ТРЦ разместятся рестораны и кафе, а посетителям будет предложено более 20 заведений питания.

Удобства для отдыха и развлечений в торговом центре включают кинотеатр IMAX, боулинг-клуб и детскую развлекательную зону.

Детали конструкции

Первоначальные работы были сосредоточены на рытье котлована и организации временного поселка строителей и в основном были завершены в июле 2017 года. Работы включали укладку бетона, гидроизоляцию и установку гидроизоляционного барьера.

Первый бетон был заложен в фундамент проекта в августе 2017 года. Первая опалубка включала начало монолитных работ по установке фундаментной плиты торгового центра.

Строительство будет включать 46 тысяч кубометров бетона В30. Конструктивное строительство подземного уровня с вертикальной гидроизоляцией было выполнено после бетонирования.

Подрядчики задействованы

Компания Chapman Taylor заключила контракт на разработку дизайна интерьера торгового центра Grozny Mall. Eagle Hills International Real Estate является консультантом проекта, а ГК «Чеченстрой» – подрядчиком.

В команду дизайнеров и архитекторов также входила российская фирма Blank Architects, которая занималась дизайном интерьера. Colliers International Group отвечает за аренду площадей в новом торговом центре.