громоподобный козырь качает верный район | Новости, спорт, вакансии

Янгстаун — Бывший президент Дональд Трамп нацелился на представителя США Тима Райана, кандидата от Демократической партии в Сенат США, назвав его «Закаленное левое крыло, лежащее на твоем лице» Во время митинга в Янгстауне кандидата от республиканцев Джей Ди Вэнса.

Райан «Притворяться умеренным до избрания и предать все, во что веришь», Трамп сказал в субботу в Coveli Center. Это не умеренно. Он крайне левый».

Трамп провел большую часть своей речи, рассказывая о своих прошлых обидах, включая ложное утверждение о том, что президентские выборы 2020 года были настолько «украденный» от него.

Трамп был в Янгстауне в основном в рамках митинга в поддержку Вэнса при поддержке республиканцев, баллотирующихся в Палату представителей по всему Огайо.

Трамп сказал, когда он был президентом, «Я всегда дрался (Райан). Я никогда не любил его так сильно».

Трамп сказал, что умеренный подход Райана во время этой кампании в Сенат является ложью, поскольку конгрессмен голосовал в 100% случаев вместе с президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Трамп сказал, что, когда он был президентом, Райан голосовал за него только в 16% случаев.

Трамп призвал собравшихся поддержать Вэнса, назвав его «Твердый пирог».

Трамп сказал о Вэнсе: «Это очень важная гонка. Это отличный парень, которого я действительно узнал. Да, он сказал обо мне несколько плохих вещей, но это было до того, как он узнал меня, а потом влюбился».

Он раскритиковал Райана за то, что он сказал, что положит конец беспорядкам, а также за его поддержку абортов и их поддержку. «Быть ​​энергетическим экстремистом».

Трамп провел большую часть своей речи, жалуясь на выборы 2020 года, утверждая, что он не проиграл Байдену и что выборы были «Подделано и украдено».

Он также преследовал Байдена, говоря, что тот ужасный президент, который не знает, что делает, и если бы страной управлял Трамп, не было бы российского вторжения в Украину, роста цен на газ и инфляции.

Трамп сказал, что единственная причина, по которой цены на газ снижаются, заключается в том, что Байден и другие демократы делают это, чтобы победить на выборах 8 ноября, и что затем эти цены вырастут.

В субботу на собрании собралось около 5500 человек, и большая часть задней части Covely Center была пуста, хотя перед зданием была большая толпа. В последний раз, когда Трамп выступал на арене 25 июля 2017 года, присутствовало около 7000 человек.

В своем выступлении в субботу Вэнс сказал: «Нам нужно вернуться к политике настоящего Дональда Трампа, а не подделывать Тима Райана, притворяясь кем-то, кем он не является».

Вэнс сказал, что Райан пытается казаться умеренным в своей стране. Постоянная мошенническая реклама на телевидении Но это ложь.

Вэнс сказал там «Два Тима вон там. Тим, округ Колумбия, в 100% случаев голосует за Джо Байдена, и Тим ведет предвыборную кампанию, притворяясь умеренным».

«Нам нужно выгнать Тима на обочину, вернуть его домой и устроиться на настоящую разовую работу».

Опросы общественного мнения указывают на жесткую гонку между Вэнсом, венчурным капиталистом и автором книги. «Деревенская элегия» и Райан, член Палаты представителей с 10 сроками, который представляет многие округа Махонинг и Трамбулл.

В электронном письме по сбору средств после митинга Райан написал: «Республиканцы боятся здесь проиграть. И Трамп знает, как важно победить в Огайо. Наличие его в нашей гонке означает больше оскорбительной рекламы, больше темных денег и более жесткую среду в и без того конкурентной гонке».

На мероприятии в Янгстауне в пятницу Райана Вэнса раскритиковали за то, что он посетил субботний митинг одновременно с футбольным матчем штата Огайо и Университета Толедо, заявив, что это показывает, что его противник не контактирует с жителями Огайо.

Что касается митинга в центре его избирательного округа, Райан сказал: Они пытаются проникнуть в мой голос, что является политической тактикой. Правда в том, что Джей Ди Вэнс не может нести свое собственное политическое послание».

Помимо субботнего митинга с Трампом, Вэнс провел кампанию за губернатора Флориды Рона ДеСантиса, вероятного ведущего кандидата в президенты от республиканцев на 2024 год, 19 августа в выставочном центре Metroplex в Либерти, также в районе Райана.

«Ему нужен Рон ДеСантис, ему нужен Дональд Трамп, и ему нужно, чтобы все остальные пришли и выступили в его защиту, потому что он не может защитить себя». — сказал Райан.

Райан добавил: «Жители Огайо не хотят, чтобы кому-то приходилось полагаться на кого-то еще, чтобы донести свое сообщение от их имени или поддержать их или как-то поддержать меня здесь. Я отменяю. к нам».

В ответ на запрос о комментариях после субботнего митинга Джордан Фогга, пресс-секретарь кампании, сказала: «Я был слишком занят просмотром футбола, но я уверен, что бы Джей Ди Вэнс и его союзники из других штатов ни пытались говорить на полупустом стадионе, это было бы пустым звуком для всех жителей Огайо, которые также были заняты настройкой Огайо. Игра штата и Толедо».

Хотя Трампу не удалось переизбраться в 2020 году, он стал третьим кандидатом в президенты от республиканцев с 1936 года, победившим в округе Махонинг. Он опередил демократа Джо Байдена на 1,9 процента.

Трамп добился большего успеха в округе Трамбалл.

Он был первым кандидатом от республиканцев, выигравшим в этом округе последовательные президентские выборы после Герберта Гувера в 1928 и 1932 годах до того, как округа Трамбулл и Махонинг начали непрерывно голосовать за демократов в 1936 году.

Два года назад он победил Байдена на 10,56% в Трамбулле и победил демократа Хиллари Клинтон на 6,22%.

Победы Трампа сыграли ключевую роль в изменении политической тенденции в округах Махонинг и Тримбл, и его успех помог некоторым республиканцам из Долины победить на выборах и сделал ряд других гонок более конкурентными, чем в предыдущие годы.

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