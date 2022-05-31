Новый президент сепаратистского региона отказывается от плана своего предшественника провести референдум 17 июля.

Лидер Южной Осетии, отделившейся от Грузии, отменил план референдума о присоединении к России, который был назначен его предшественником на 17 июля.

Был в центре Южной Осетии Российско-грузинская война 2008 г. Затем оно признало территорию Кремля независимым государством и разместило там военные базы.

В указе, изданном в понедельник, президент подконтрольного Москве Анклава Алан Коклов подчеркнул «неопределенность правовых последствий вопроса, вынесенного на референдум».

В приказе подчеркивалось, что «одностороннее решение референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации, недопустимо».

Коклов поручил «незамедлительно провести консультации с российской стороной по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Южной Осетии и Российской Федерации».

13 мая предшественник Коклова Анатолий Биплов подписал указ о проведении референдума, который, по словам его ведомства, в то время был «историческим стремлением» региона к присоединению к России.

В начале этого месяца Пиплову не удалось переизбраться на второй срок. Россия надеется, что Коклов сохранит «преемственность» в отношениях с Москвой.

Тбилиси ранее осуждал «неприемлемые» планы Южной Осетии провести референдум о присоединении к России.

Регион Южная Осетия с населением всего 50 000 человек отделился от Грузии в результате кровопролитной гражданской войны начала 1990-х годов.

В августе 2008 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Грузию, сражаясь с пророссийскими боевиками в Южной Осетии после того, как они обстреляли грузинские села.

Пять дней спустя боевые действия закончились прекращением огня при посредничестве ЕС, но более 700 человек были убиты, а десятки тысяч грузин покинули свои дома.

После войны Кремль признал независимость Южной Осетии и другого сепаратистского региона, Абхазии, которые с тех пор находятся под военным контролем России.

Конфликт стал кульминацией напряженности в связи с попыткой прозападного Тбилиси вступить в Европейский союз и НАТО.

В марте адвокат Международного уголовного суда Карим Хан подал ордер на арест трех нынешних и бывших южноосетинских чиновников в связи с военными преступлениями, совершенными против грузин.

Предполагаемые правонарушения включают пытки, бесчеловечное поведение, незаконное задержание, оскорбление личного достоинства, захват заложников и незаконное перемещение.

В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за послевоенные нарушения прав человека.