Грузинские войска возвращаются из дислокации на фоне войны в Украине — WABE

Более 3800 солдат возвращаются в Грузию после пяти месяцев быстрого развертывания в Европе после российского вторжения в Украину.

Во вторник несколько сотен солдат прибыли домой в Форт-Стюарт, где сияющие родители, мужья и дети приветствовали их, размахивая флагами и самодельными знаменами.

Бойцы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии оказались пытаемся опубликовать В начале марта, всего через неделю после вторжения российских войск в Украину. Грузинские солдаты направились в Германию, чтобы тренироваться вместе с союзниками по НАТО в демонстрации силы, призванной сдержать дальнейшую российскую агрессию в Европе.

спец. Дэвиду Кингу пришлось расстаться с женой и двухлетней дочерью менее чем за два дня. Оба они ждали, когда он вернется в Форт Стюарт.

«Я немного волновалась, что все сходит с ума», — сказала Кира Кинг, жена солдата. Утренние новости Саванны. «Но он остался в безопасности».

Командиры форта Стюарт говорят, что остальная часть 1-й бригады должна вернуться домой к концу августа.

Армия США направляет ей на смену еще одно подразделение — 3-ю бронетанковую бригаду 1-й кавалерийской дивизии, базирующуюся в Форт-Худе, штат Техас.