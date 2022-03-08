Грузины чувствуют снижение цен на сырую нефть из-за вторжения России в Украину

ООН Более 1,5 млн украинских беженцев говорят Он пересек границу с соседними странами почти за две недели, поскольку Россия продолжает вторжение — самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.
Помимо гуманитарных потерь от нападений России на Украину, для нашей мировой экономики также существуют ужасные последствия, которые в конечном итоге сказываются на потребителях Джорджии. Особенно на заправках, где растут цены на сырую нефть.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить международные санкции, в том числе отказаться от нефти и нефтепродуктов из России.
Это как Средний национальный галлон бензина в Соединенных Штатах в настоящее время На 45 центов больше, чем неделю назад, на 62 цента больше, чем месяц назад, и на 1,30 доллара больше, чем год назад. AAA сообщает, что средний показатель по США не был таким высоким со времен рецессии 2008 года. Цены на бензин в метро Атланта Около 50 центов за галлон по сравнению с неделей ранее.
Профессор Рэй Хилл — старший преподаватель Школы бизнеса Joizweta Университета Эмори. Хилл говорит, что его не удивляет, как быстро подскочили цены на газ в выходные, и что Россия не будет полностью исключена из мирового рынка нефти.
Лилли Оппенгеймер внесла свой вклад в этот отчет.
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