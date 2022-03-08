entertainment

Грузины чувствуют снижение цен на сырую нефть из-за вторжения России в Украину

8 марта, 2022
Muhammad

ООН Более 1,5 млн украинских беженцев говорят Он пересек границу с соседними странами почти за две недели, поскольку Россия продолжает вторжение — самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Помимо гуманитарных потерь от нападений России на Украину, для нашей мировой экономики также существуют ужасные последствия, которые в конечном итоге сказываются на потребителях Джорджии. Особенно на заправках, где растут цены на сырую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить международные санкции, в том числе отказаться от нефти и нефтепродуктов из России.

Это как Средний национальный галлон бензина в Соединенных Штатах в настоящее время На 45 центов больше, чем неделю назад, на 62 цента больше, чем месяц назад, и на 1,30 доллара больше, чем год назад. AAA сообщает, что средний показатель по США не был таким высоким со времен рецессии 2008 года. Цены на бензин в метро Атланта Около 50 центов за галлон по сравнению с неделей ранее.

Профессор Рэй Хилл — старший преподаватель Школы бизнеса Joizweta Университета Эмори. Хилл говорит, что его не удивляет, как быстро подскочили цены на газ в выходные, и что Россия не будет полностью исключена из мирового рынка нефти.

Лилли Оппенгеймер внесла свой вклад в этот отчет.

READ  Утечка BlizzCon раскрывает Burning Crusade для World of Warcraft Classic

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.