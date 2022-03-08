Грузины чувствуют снижение цен на сырую нефть из-за вторжения России в Украину

ООН Более 1,5 млн украинских беженцев говорят Он пересек границу с соседними странами почти за две недели, поскольку Россия продолжает вторжение — самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Помимо гуманитарных потерь от нападений России на Украину, для нашей мировой экономики также существуют ужасные последствия, которые в конечном итоге сказываются на потребителях Джорджии. Особенно на заправках, где растут цены на сырую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить международные санкции, в том числе отказаться от нефти и нефтепродуктов из России.