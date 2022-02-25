Грузия не присоединится к кампании Запада по финансово-экономическим санкциям против России, заявил премьер — Российская политика и дипломатия

Тбилиси, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил грузинским журналистам в пятницу, что, учитывая национальные интересы страны, Грузия не намерена присоединяться к западным экономическим и финансовым санкциям против России из-за ситуации на Украине.

«Мы проинформированы о действиях наших международных партнеров после начала боевых действий на Украине, а это означает экономические и финансовые санкции (против России. — ТАСС). Я хотел бы сделать это ясно и недвусмысленно в свете [our] национальных интересов, и Грузия не намерена участвовать в финансовых и экономических санкциях».

На вопрос, планирует ли он поездку в Киев, премьер-министр ответил, что визит не должен быть ради визита, добавив, что, кроме всего прочего, украинское воздушное пространство закрыто.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг утром в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции в ответ на запрос президентов республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет планов оккупации территории Украины. Сразу после шага Москвы США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран объявили о наборе санкций против России.