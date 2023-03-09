Грузия — новый фронт в гибридной войне России

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После двух ночей ожесточенных столкновений с полицией по охране общественного порядка в Тбилиси грузинские протестующие одержали победу в четверг, когда правящая партия объявила, что отзывает свое предложение о подавлении групп гражданского общества и СМИ, что спровоцировало демонстрации. Но правительство отказалось отменить законопроект, многие протестующие были заключены в тюрьмы, а оппозиционные партии справедливо обеспокоены тем, что это только начало ослабления демократических свобод.

Сцены в Тбилиси перекликаются с тем, что произошло во время восстания на Майдане в 2014 году, когда Киев был заполнен украинцами, протестовавшими против решения президента Виктора Януковича отказаться от Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в пользу более тесных связей с Россией. Хрупкая грузинская демократия, которая до недавнего времени была одним из немногих верных союзников США и Европы в регионе, сейчас переживает такой же опасный момент. Путин намерен помешать маршу Грузии на запад, как и маршу Украины.

Ирония сегодняшнего тяжелого положения Грузии заключается в том, что кампания Путина на Украине, возможно, началась именно тогда, когда он нашел предлог для начала вторжения в 2008 году от имени сепаратистов в самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия. Война привела к жестокой этнической чистке грузин в этих районах и стратегической победе Путина, силы которого в настоящее время занимают около 20% территории страны. Он также использовал его в качестве модели для аннексии Крыма в 2014 году, как прелюдию к вторжению в украинский Донбасс и тотальному вторжению в прошлом году.

Недавняя история участия Америки и Европы в стратегическом регионе Южного Кавказа отличалась неоднородным интересом, отсутствием четкой стратегии и ослаблением влияния. Это позволило Путину открыть новые фронты в своей гибридной войне, чтобы укрепить российскую власть в регионе. Вскоре после того, как Путин вторгся в Грузию, к власти пришел Барак Обама, пообещавший «перезагрузить» Россию, усугубив геостратегическое недомогание в Грузии, которое сохранялось на протяжении всех лет правления Трампа. READ Визит Хардипа Сингха Пури во Владивосток способствует росту торговли энергоресурсами между Индией и Россией

Небольшие размеры Южного Кавказа противоречат его стратегической важности. Он расположен на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока и является мостом между Черным и Каспийским морями. Основной маршрут транзита природного газа и нефти. Сильные демократии могут стать оплотом против исламского экстремизма, а также против возмездия со стороны России. Прямо сейчас люди, которые Запад должен хотеть победить, находятся в затруднительном положении.

Грузины часто выходили на улицы, чтобы защитить свою демократию и постсоветскую западную ориентацию страны; Они сделали это и после вторжения России в Украину. Недавние протесты были спровоцированы предложенным законом, согласно которому НПО и средства массовой информации, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%, должны регистрироваться в качестве «иностранных агентов» с суровыми наказаниями для тех, кто откажется. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила наложить вето на законопроект, который поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

В России этот закон был принят в 2012 году, чтобы жестко ограничить права человека, СМИ и организации гражданского общества. Закрыть много. В Грузии закон показывает истинное лицо правительства, которое часто заявляло о своей прозападной позиции, но признавало Путина.

То, что грузинское правительство пошло на этот шаг, должно вызвать тревогу на Западе. Путь постсоветской Грузии временами был извилистым, но в целом он определялся прозападной тенденцией, начавшейся в начале 1990-х годов при покойном президенте Эдуарде Шеварднадзе. Джордж Буш назвал Грузию «маяком свободы» (его именем названа дорога, ведущая в Тбилиси от аэропорта).

Во время девятилетнего президентства Михаила Саакашвили, начавшегося в 2004 году, Грузия перешла к более тесным отношениям с Западом. Соединенные Штаты заключили соглашение о «стратегическом партнерстве». Европейский Союз заключил Соглашение об ассоциации в 2014 году и соглашение о свободной торговле. Грузия приняла конституционную поправку, требующую от нее движения к «полной интеграции» в Европейский Союз и НАТО (что грубо противоречит Закону об иностранных агентах). До членства всегда было далеко, к разочарованию многих грузин, но направление движения казалось ясным. READ Украина отключит энергосистемы России и Беларуси в 2022 году

В то время как подавляющее большинство граждан Грузии стойко настроены прозападно, правительство все больше поворачивается в сторону Москвы под руководством миллиардера-затворника, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Премьер-министр около года с 2012 года, Иванишвили в настоящее время не имеет официальной роли и неоднократно отрицал, что он неофициально управляет Грузией; Но мало кто на Западе подвергает сомнению его эффективный контроль над ключевыми государственными институтами, судебной системой и службами безопасности. В 2020 году группа конгрессменов США объявила его «близким союзником Путина и причастным к дестабилизации Грузии от имени России». Между тем, 55-летний Саакашвили, который провел некоторое время в Украине в изгнании и был заключен в тюрьму в Грузии после своего возвращения, в настоящее время голодает, и его здоровье ухудшается, и врачи говорят, что его пытали в заключении.

Грузия — не единственная часть стратегического Южного Кавказа, которая дестабилизируется с помощью или с молчаливого согласия России. Еще одна демократия и еще один союзник Запада – Армения – оказалась в почти экзистенциальной уязвимости. Около 120 000 армян в течение нескольких месяцев подвергались ожесточенной осаде Нагорного Карабаха, спорного населенного армянами анклава в Азербайджане, куда Россия отказалась вмешиваться, несмотря на заключенный с Арменией пакт о безопасности и свою миротворческую роль вдоль Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей две страны. страны. карман для Армении.

Азербайджан при поддержке Турции захватил большую часть территории вокруг Нагорного Карабаха в войне 2020 года и теперь хочет проложить маршрут через Армению, который напрямую соединит Азербайджан с Турцией через юг. Пока мир отвлечен, есть опасения, что Азербайджан воспользуется своим растущим влиянием, чтобы заморозить или изгнать армян из Нагорного Карабаха и добиваться новых территориальных приобретений. Грузия также является важным региональным союзником и торговым партнером Армении. READ Россия перебрасывает дополнительные войска из-за напряженности в Украине

Как показывают протесты последних двух ночей, у грузин выработалась привычка к демократии и вкус к свободе слова, которые не исчезнут без боя. Но закон четко указывает на намерения правящей партии и предполагает, что это еще не все. Путин захочет сделать так, чтобы момент Грузии на поле боя не закончился, как Украина, капитуляцией промосковского правительства.

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Тереза ​​Рафаэль — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающая здравоохранение и британскую политику. Ранее она была редактором редакционной страницы The Wall Street Journal Europe.