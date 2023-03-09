Грузия отозвала закон об иностранных агентах после протестов

Правящая партия Грузии заявила в четверг, что отказывается от законопроекта об «иностранных агентах» после двух ночей жестоких протестов против того, что оппоненты назвали инспирированным Россией авторитарным сдвигом, который угрожает надеждам страны на вступление в Европейский союз.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила в своем заявлении, что «безоговорочно, без каких-либо оговорок, отзовет законопроект, который мы поддержали». Он сослался на необходимость снижения «конфронтации» в обществе, осудив при этом «ложь», сказанную о законопроекте «радикальной оппозицией».

Но лидеры оппозиции заявили, что протесты возобновятся позже в четверг. Они призывают правительство официально осудить законопроект и освободить всех арестованных во время протестов, заявил Гига Лемонжава, представитель партии Дрю.

Черноморская страна с населением 3,7 миллиона человек с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году пережила неоднократные политические потрясения, в том числе мирную «революцию роз» в 2003 году и разрушительную войну против России пятью годами позже.

Законопроект требовал бы, чтобы грузинские организации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрировались в качестве «иностранных агентов» или подвергались штрафам.

Правительственные чиновники заявили, что эти предложения необходимы для искоренения «иностранного влияния» и «шпионов» с политической сцены Грузии, утверждая, что грузины имеют право знать, кто финансирует действующие там НПО.

Оппозиция заявила, что это внутренняя версия российского закона, который президент Владимир Путин использовал для подавления инакомыслия более десяти лет.