Правящая партия Грузии заявила в четверг, что отказывается от законопроекта об «иностранных агентах» после двух ночей жестоких протестов против того, что оппоненты назвали инспирированным Россией авторитарным сдвигом, который угрожает надеждам страны на вступление в Европейский союз.
Правящая партия «Грузинская мечта» заявила в своем заявлении, что «безоговорочно, без каких-либо оговорок, отзовет законопроект, который мы поддержали». Он сослался на необходимость снижения «конфронтации» в обществе, осудив при этом «ложь», сказанную о законопроекте «радикальной оппозицией».
Но лидеры оппозиции заявили, что протесты возобновятся позже в четверг. Они призывают правительство официально осудить законопроект и освободить всех арестованных во время протестов, заявил Гига Лемонжава, представитель партии Дрю.
Черноморская страна с населением 3,7 миллиона человек с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году пережила неоднократные политические потрясения, в том числе мирную «революцию роз» в 2003 году и разрушительную войну против России пятью годами позже.
Законопроект требовал бы, чтобы грузинские организации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрировались в качестве «иностранных агентов» или подвергались штрафам.
Правительственные чиновники заявили, что эти предложения необходимы для искоренения «иностранного влияния» и «шпионов» с политической сцены Грузии, утверждая, что грузины имеют право знать, кто финансирует действующие там НПО.
Оппозиция заявила, что это внутренняя версия российского закона, который президент Владимир Путин использовал для подавления инакомыслия более десяти лет.
«Российский закон должен был быть отменен и ни при каких обстоятельствах не должен был быть принят парламентом», — заявила 32-летняя жительница Тбилиси Ника Оболадзе.
«Во всем этом хаосе виноваты те, кто предложил закон. Потому что 90% грузин поддерживают европейскую интеграцию, и ничто не должно этому мешать.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва «обеспокоена» событиями в Тбилиси, и заявил, что грузинский законопроект не имеет ничего общего с российскими законами.
Кремль там ничего не внушал, и Кремль здесь абсолютно ни при чем. «Если я правильно понимаю, одна из версий была очень похожа на аналогичный закон в США», — сказал Песков.
Делегация ЕС в Грузии приветствовала решение отозвать законопроект, написав в Твиттере: «Мы призываем всех грузинских политических лидеров к всеобъемлющему и конструктивному возобновлению проевропейских реформ».
Парламент дал первоначальное одобрение законопроекту во вторник, но впоследствии десятки тысяч протестующих собрались у здания парламента, некоторые бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, камни и пластиковые бутылки. Власти заявили, что десятки были арестованы.
Полиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты для разгона второй ночи протестов в среду.
Законопроект углубил раскол между «Грузинской мечтой», имеющей парламентское большинство, и президентом Саломе Зурабишвили, проевропейцем, который отдалился от партии после того, как был избран при ее поддержке в 2018 году.
Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, хотя парламент может отменить его.
Грузинская оппозиция давно критикует «Грузинскую мечту» за то, что она считает чрезмерной близостью к Москве. Антироссийские настроения в Грузии накаляются из-за поддержки Москвой сепаратистов в двух отколовшихся регионах, что привело к кратковременной войне между двумя странами в 2008 году.
Законопроект вызвал гнев сторонников членства Грузии в Европейском союзе после того, как официальные лица в Брюсселе осудили его и заявили, что он усложнит путь Тбилиси к вступлению в блок.
Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство грузин поддерживает вступление в Европейский союз и НАТО. Все основные партии, включая «Грузинскую мечту», поддерживают эту идею.
В прошлом году Брюссель отказался предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС наряду с Молдовой и Украиной, сославшись на застопорившиеся политические и судебные реформы.
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