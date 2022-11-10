Грузовой корабль прибывает на космическую станцию, несмотря на сложенные солнечные батареи

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида (AP) — В среду капсула Northrop Grumman доставила несколько тонн грузов на Международную космическую станцию, несмотря на заклинившие солнечные панели.

Груз прибыл через два дня после отбытия из Вирджинии. Только одна из круглых солнечных панелей грузового корабля была открыта после взлета. Диспетчеры полета безуспешно пытались открыть подвесную пластину, но смогли извлечь достаточно энергии для полета только с одной.

Когда капсула медленно приближалась, экипаж космической станции сделал снимки, чтобы инженеры могли понять, что пошло не так. Затем астронавт НАСА Николь Манн использовала роботизированную руку станции, чтобы схватить космический корабль, который был назван SS Sally Ride в честь первой американки в космосе.

Вице-президент компании Сайрус Далла позже заявил, что обломок ракеты Antares при взлете застрял в одном из механизмов солнечной панели и помешал ее запуску.

Среди припасов весом 8 200 фунтов (3700 кг): носовые части, необходимые для выхода в открытый космос на следующей неделе, чтобы увеличить вместимость станции, а также яблоки, ягоды, сыр, арахисовое масло и мороженое для американского, русского и японского экипажа станции из семи человек.

Northrop Grumman — одна из двух компаний, доставляющих грузы для NASA. Другая — SpaceX, которая запустит партию в конце этого месяца.

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