Группа потребителей заявляет, что Nintendo Switch Joy-Con Drift вызван базовыми недостатками дизайна

По словам группы потребителей из Великобритании, причиной проблемы с дрейфом Joy-Con на Nintendo Switch является фундаментальный недостаток дизайна.

Как я уже заметил Еврогеймер, отчет ВОЗ утверждает, что даже после нескольких месяцев использования пластиковые печатные платы Joy-Con демонстрируют значительный износ в точках контакта с направляющими джойстика. Это вызывает дрейф Joy-Con, проблему, которую Nintendo не смогла полностью решить за пять лет, пока устройство находится на рынке.

В отчете также критикуется политика возврата и возмещения средств Nintendo в отношении проблем с дрейфом Joy-Con, заявляя, что компания должна предоставить план возмещения или компенсации всем, кто может доказать, что они приобрели замену Joy-Con с момента запуска Switch в 2017 году.

Однако Nintendo не согласилась с тем, что проблема настолько широко распространена, заявив в ответ на опрос, что затронуто лишь небольшое количество консолей и что с момента запуска дизайн несколько раз улучшался.

«Процент контроллеров Joy-Con, у которых в прошлом были проблемы с аналоговым джойстиком, невелик, и мы постоянно улучшаем аналоговые джойстики Joy-Con с момента их запуска в 2017 году», — сказала она.

«Мы ожидаем, что все наши устройства будут работать так, как задумано, и если что-то не соответствует этой цели, мы всегда рекомендуем потребителям обращаться в службу поддержки клиентов Nintendo, которая будет рада откровенно и снисходительно решить любые проблемы потребителей, связанные с контроллерами Joy-Con». и аналоговые стики, включая случаи, когда гарантия может не применяться.

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Ранее в этом году Nintendo запустила сервис подписки на ремонт Switch в Японии, но еще не объявила о выпуске для США или Европы.

Еще в 2019 году компания открыла специальную службу по ремонту дрифта Joy-Con, но недавно подтвердила, что сами ремонтные центры были настолько перегружены, что допускались ошибки при ремонте контроллеров. Проблема настолько серьезна, что Nintendo столкнулась с многочисленными судебными исками из-за сбоев в работе Joy-Con.

Райан Динсдейл — независимый журналист IGN и исполняющий обязанности редактора новостей Великобритании. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.