Группа Фирташа продала титановые заводы в Крыму российской компании

ПАО «Украинские химические продукты», часть титанового бизнеса Group DF, принадлежащего Дмитрию Фирташу, продала все свои активы в Крыму российскому «Титану».

Как сообщила пресс-служба Group DF, украинская химическая продукция потеряла свою экономическую привлекательность из-за политических условий, поэтому, поскольку с 2016 года над ней не было контроля, группа искала возможности для ее продажи.

«По условиям соглашения все движимое и недвижимое имущество бывшего завода« Крымский Титан »переходит в собственность покупателя. Соглашение закрыто, и соответствующие изменения в записи внесены органами государственной регистрации Украины, »- говорится в сообщении.

В 2014 году украинская компания ПАО «Крымский Титан» была перерегистрирована из города Армянск в Киев, а затем Group DF переименовала его в «Украинские химические продукты». Собственник компании — Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).

Как сообщают украинские СМИ, сделка не связана с ограничительными мерами, введенными в отношении Дмитрия Верташа и подконтрольной ему группировки Валки Ильменет со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины. Продажа актива началась задолго до наложения соответствующих штрафов.

ООО «Титан» создано в июле 2021 года с капиталом 10 000 российских рублей. Его учредили Сергей Романенко — 50%, Роман Степанов — 30%, Сергей Максимов — 20%. Основное направление деятельности компании — добыча и обогащение титанового и магниевого сырья.

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