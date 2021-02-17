Группы Dow закроются с повышением в ходе смешанных торгов; Доходность облигаций самая высокая за год

Промышленный индекс Dow Jones закрылся второй день подряд в более широком контексте смешанной торговли, так как в январе розничные продажи и цены производителей в США выросли, а доходность облигаций достигла самого высокого уровня за год.

Dow закрылся в среду на 90 пунктов выше, или 0,29%, до 31 613, в то время как S&P 500 упал на 0,03%, а тяжелый композитный индекс Nasdaq упал на 0,58%.

Первую половину торгового дня Dow провел резко ниже, а вторую – вверх. Ведущий Dow Up: Verizon (VZ) – Получить отчет, Рост на 5,2% и Chevron (CVX) – Получить отчет, Рост на 3%.

Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет (BRK.A) – Получить отчет (BRK.B) – Получить отчет В нормативных документах выяснилось, что он приобрел значительные доли в обеих компаниях. Berkshire Hathaway также сократила свою долю в Apple (AAPL) – Получить отчет На 6%. Акции Apple в среду упали на 1,8%.

Розничные продажи подскочили на 5,3% в прошлом месяце, что значительно выше прогнозов экономистов в 1,1%. По данным Министерства торговли, без учета продаж автомобилей и бензина розничные продажи выросли на 5,9%.

Цены производителей в США, являющиеся показателем инфляции на оптовом уровне, выросли на 1,7% в прошлом году, что выше оценок в 0,9% и с 0,8% в декабре.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 52-недельного максимума 1,33%. Инвесторы продолжали сбрасывать облигации на фоне признаков надвигающейся инфляции и обязательства Федерального резерва поддерживать краткосрочные кредитные ставки на стабильном уровне, близком к нулю.

В протоколе своего заседания в конце января ФРС указала, что «экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета и что политическая позиция должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты».

Развертывая улучшенную вакцину, сокращая количество новых случаев вируса и ожидая дополнительных стимулов со стороны США, некоторые на Уолл-стрит считают, что настроения на рынке слишком слабы.

Тобиас Левкович, стратег Citigroup, сказал, что акции США могут упасть на 10%, потому что «наша текущая осторожность отражает несколько факторов, включая сильные настроения, расширенные уровни оценки и ухудшение динамики обзора прибыли».

Акции завершились во вторник разнонаправленно: Dow Jones закрылся на рекордной отметке 3 1522, поднявшись на 0,2%. Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию снижением на фоне роста доходности облигаций. Акции энергетических компаний выросли, поскольку заморозка в Техасе увеличила спрос на энергию и топливо.

Нефть марки Brent, мировой эталон, торговалась выше 64 долларов за баррель в среду, поскольку волна холода на юге вынудила закрыть американские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные скважины. Саудовская Аравия заявила, что в ближайшие месяцы увеличит добычу нефти.

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