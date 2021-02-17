Economy

Группы Dow закроются с повышением в ходе смешанных торгов; Доходность облигаций самая высокая за год

18 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Промышленный индекс Dow Jones закрылся второй день подряд в более широком контексте смешанной торговли, так как в январе розничные продажи и цены производителей в США выросли, а доходность облигаций достигла самого высокого уровня за год.

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