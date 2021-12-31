Грядущие баннеры Genshin Impact вернут фаворитов фанатов Сяо и Ганю

Разработчики Genshin Impact miHoYo опубликовали подробную информацию о логотипах, которые появятся у нас во время обновления 2.4. Баннеры — это игровой механизм Gacha, позволяющий игрокам кататься в поисках новых персонажей и оружия, которые можно добавить в свои группы.

Когда он появится 5 января, Сяо, пользователь Polearm, использующий Anemo, снова будет доступен. Этот персонаж FPS HD был доступен только один раз, и этот повтор порадует многих игроков. Его будут сопровождать Ын Джин, новый персонаж Джиу, Нинван и Чонг Юн.

В тот же день также будет представлена ​​Шэньхэ, новый персонаж Крио, который поделится своим знаменем с Юнь Цзинь, Нингуаном и Чон Юном, как и Сяо.

15 февраля Ганю вернется. Ганью — очень мощный боец, который сочетает в себе лук и крио-комплект, чтобы нанести сокрушительный урон. Синцю, Бэйдоу и Яньфэй присоединятся к ней на знамени «Дрейф в гавани».

Игроки Genshin Impact будут избалованы выбором всех этих стримеров и захотят сэкономить до Primogems и Желаю жалости Чтобы убедиться, что они могут заполучить кого угодно. С возвращением двух новых персонажей и двух фаворитов сложнее всего в Genshin Impact 2.4 решить, какие персонажи вам нужны.