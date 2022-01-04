Грядущие графические процессоры Intel Arc близки к дебюту с последним OEM-обновлением

Intel Долгожданные графические процессоры Это шаг ближе к рукам геймеров: на выставке CES 2022 компания объявила, что уже начала поставки графических процессоров Alchemist первого поколения OEM-клиентам для настольных компьютеров и ноутбуков, включая Acer, Asus, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier и HP, а также Lenovo, Samsung, MSI и NEC.

Графические процессоры Arc настолько важны для Intel, что новая графическая архитектура компании Xe сопоставлена ​​с отдельными графическими процессорами для ноутбуков и настольных ПК, что является крупнейшим на данный момент набегом Intel (которая наиболее известна своими процессорами) в мир графики. Графические процессоры Arc обещают высокоуровневую поддержку игр и творческие функции, включая аппаратное ускорение трассировки лучей и XeSS, сверхбыстрая выборка ИИ от Intel. Короче говоря, Arc — это крупнейшая на сегодняшний день попытка Intel противостоять доминированию AMD и Nvidia в области графических процессоров как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров.

Появились первые графические процессоры Intel Alchemist

К сожалению, до сих пор нет информации о том, когда именно будут отгружены первые компьютеры с графическими процессорами Intel, либо в виде готовых настольных компьютеров и ноутбуков OEM, либо для клиентов, которые смогут приобрести их сами и интегрировать в свои существующие игровые платформы. Точно так же пока нет официальных сведений о важных деталях, таких как количество различных моделей графических процессоров Alchemist, фактические характеристики видеокарт или, что более важно, сколько они будут стоить.

Intel также объявила на выставке CES 2022, что дискретные графические процессоры Arc потребуются на ноутбуках под брендом Intel Evo с новыми чипами серии H 12-го поколения, поэтому мы, вероятно, начнем видеть по крайней мере портативные версии графических систем. Новые. найти выход в мире в ближайшие месяцы.