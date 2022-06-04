Украинские силы предположительно отбили большую часть города Северодонецк — основного центра российского наступления и места ожесточенных боев.

Сергей Хайди, губернатор Луганской области, заявил, что украинские силы вернули себе 20% земли, которую они потеряли в Фабричном городе в результате бушующего конфликта на востоке страны.

Он сказал, что эти успехи означают, что падение города в ближайшие две недели «нереально», несмотря на развертывание российских подкреплений.

Россия Он находится на грани захвата Луганска, одного из двух регионов на юге Украины, составляющих обширный участок земли, известный как Донбасс, но с момента завоевания потерпевший неудачи в других местах.

ее война сейчас 100 днейбоевые действия в основном сосредоточены на юге и востоке Ирака. Украина После ухода кремлевских войск из Киева после того, как они не смогли контролировать столицу.

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Между тем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские силы «ускорят» «специальную военную операцию» на Украине на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает Институт войны (ИВ).

Однако базирующийся в США аналитический центр, который анализирует текущую военную ситуацию на местах, заявил, что российские силы «вряд ли смогут это сделать», несмотря на заявление министра.

Российские войска в последние дни захватывают все больше и больше Северодонецка, поэтому восстановление части города Украиной примечательно, если утверждения верны.

Губернатор Хайди добавила: «Как только у нас будет достаточно западного оружия большой дальности, мы оттолкнем их артиллерию от наших позиций.

«И тогда, поверьте, русская пехота только побежит».

Украинские официальные лица полагаются на передовые ракетные системы, которые Соединенные Штаты и Великобритания недавно пообещали вести войну в свою пользу, и украинские силы уже начали их подготовку.

История продолжается

На юге страны по-прежнему опасаются, что миллионы тонн украинского зерна находятся в элеваторах на фоне обвинений в том, что российские корабли блокируют черноморские порты.

Президент России Владимир Путин в пятницу отрицал, что Москва запретила украинским портам экспортировать зерно, обвинив Запад в высоких мировых ценах на продовольствие.

The Wall Street Journal сообщает, что Польша рыщет по Европе в поисках вагонов и контейнеров в надежде облегчить поток зерна из Украины.

Были опасения, что продолжающийся конфликт приведет к глобальному продовольственному кризису, поскольку Украина и Россия являются двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко — ключевой союзник Кремля — ​​заявил, что готов разрешить транзит украинского зерна в порты Балтийского моря через Беларусь, если будет разрешено отгружать белорусские товары из этих портов, сообщается.

Тем временем в оккупированном Херсоне местное сопротивление побудило пророссийских чиновников передвигаться с особой осторожностью и носить бронежилеты, утверждают ВМС Украины.