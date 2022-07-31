Губернатор заявил, что Россия наносит удар по городу на юге Украины, убивая страну-экспортера зерна

Прокурор по военным преступлениям осматривает повреждения разрушенного здания, поскольку Россия продолжает наступление на Украину после взрыва в Николаеве, Украина, на этой фотографии, опубликованной 31 июля 2022 года.

По словам местного губернатора, в результате интенсивных российских ударов по портовому городу Николаев на юге Украины в ночь на воскресенье и рано утром в воскресенье погиб владелец одной из крупнейших в стране компаний по производству и экспорту зерна.

Губернатор Николаева Виталий Ким сообщил в Telegram, что Алексей Вадаторский, основатель и владелец агрокомпании «Ниполон», и его жена были убиты в своем доме.

Штаб-квартира находится в Николаеве, городе стратегического значения, расположенном на границе оккупированной Херсонской области, «Ниполон» специализируется на производстве и экспорте пшеницы, ячменя и кукурузы, имеет собственный флот и верфь.

Президент Владимир Зеленский назвал смерть Вадоторского «большой потерей для всей Украины», отметив в заявлении, что бизнесмен находится в процессе строительства современного зернового рынка, который будет включать в себя сеть товарных станций и элеваторов.

В результате обстрелов Николаева также пострадали три человека, сообщил украинскому телевидению мэр города Александр Сенкевич, добавив, что 12 ракет попали в жилые дома и учебные заведения. Ранее он охарактеризовал удары по городу как «возможно, самые сильные» за пятимесячную войну.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко написал в Telegram, что в воскресенье утром до 50 ракет «Град» попали в жилые кварталы еще одного южного города, Никополя. Один человек был ранен.

Губернатор Крыма Михаил Развогаев сообщил российским СМИ, что украинские силы разбомбили штаб российского Черноморского флота в подконтрольном России Севастополе рано утром в воскресенье. Он добавил, что пятеро сотрудников получили ранения в результате нападения, когда во дворе штаб-квартиры завис предположительно беспилотник.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Нападение на Севастополь совпало с Днем ВМФ, который президент Владимир Путин отметил, объявив, что в ближайшие месяцы ВМФ России получит то, что он назвал «гигантскими» высокоскоростными крылатыми ракетами «Циркон». Эти ракеты могут двигаться со скоростью более чем в девять раз превышающей скорость звука.

Он не упомянул Украину напрямую.

24 февраля Путин перебросил через границу десятки тысяч военнослужащих, что спровоцировало конфликт, в результате которого погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и серьезно обострились отношения между Россией и Западом.

Крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны также спровоцировал энергетический и продовольственный кризис, потрясший мировую экономику. И Украина, и Россия являются крупными поставщиками зерна.