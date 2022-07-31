Губернатор заявил, что Россия наносит удар по городу на юге Украины, убивая страну-экспортера зерна

Прокурор по военным преступлениям осматривает повреждения разрушенного здания, поскольку Россия продолжает наступление на Украину после взрыва в Николаеве, Украина, на этой фотографии, опубликованной 31 июля 2022 года.
Пресс-служба Николаевской областной прокуратуры | через Рейтер
По словам местного губернатора, в результате интенсивных российских ударов по портовому городу Николаев на юге Украины в ночь на воскресенье и рано утром в воскресенье погиб владелец одной из крупнейших в стране компаний по производству и экспорту зерна.
Губернатор Николаева Виталий Ким сообщил в Telegram, что Алексей Вадаторский, основатель и владелец агрокомпании «Ниполон», и его жена были убиты в своем доме.
Штаб-квартира находится в Николаеве, городе стратегического значения, расположенном на границе оккупированной Херсонской области, «Ниполон» специализируется на производстве и экспорте пшеницы, ячменя и кукурузы, имеет собственный флот и верфь.
Президент Владимир Зеленский назвал смерть Вадоторского «большой потерей для всей Украины», отметив в заявлении, что бизнесмен находится в процессе строительства современного зернового рынка, который будет включать в себя сеть товарных станций и элеваторов.
В результате обстрелов Николаева также пострадали три человека, сообщил украинскому телевидению мэр города Александр Сенкевич, добавив, что 12 ракет попали в жилые дома и учебные заведения. Ранее он охарактеризовал удары по городу как «возможно, самые сильные» за пятимесячную войну.
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко написал в Telegram, что в воскресенье утром до 50 ракет «Град» попали в жилые кварталы еще одного южного города, Никополя. Один человек был ранен.
Губернатор Крыма Михаил Развогаев сообщил российским СМИ, что украинские силы разбомбили штаб российского Черноморского флота в подконтрольном России Севастополе рано утром в воскресенье. Он добавил, что пятеро сотрудников получили ранения в результате нападения, когда во дворе штаб-квартиры завис предположительно беспилотник.
Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.
Нападение на Севастополь совпало с Днем ВМФ, который президент Владимир Путин отметил, объявив, что в ближайшие месяцы ВМФ России получит то, что он назвал «гигантскими» высокоскоростными крылатыми ракетами «Циркон». Эти ракеты могут двигаться со скоростью более чем в девять раз превышающей скорость звука.
Он не упомянул Украину напрямую.
24 февраля Путин перебросил через границу десятки тысяч военнослужащих, что спровоцировало конфликт, в результате которого погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и серьезно обострились отношения между Россией и Западом.
Крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны также спровоцировал энергетический и продовольственный кризис, потрясший мировую экономику. И Украина, и Россия являются крупными поставщиками зерна.
Урожай можно сократить вдвое
В воскресенье Зеленский заявил, что из-за вторжения в этом году страна может собрать лишь половину обычного урожая.
«Урожай Украины в этом году грозит упасть вдвое», — написал Зеленский на английском языке в Twitter, указав половину нормы. «Наша главная цель — предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением. Однако вместо этого зерно находит способ его доставить», — добавил он.
Украина изо всех сил пыталась доставить свою продукцию покупателям через порты Черного моря из-за войны.
Но соглашение, подписанное под эгидой ООН и Турции 22 июля, предусматривает безопасный проход судов, перевозящих зерно из трех портов на юге Украины.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил в воскресенье, что существует высокая вероятность того, что первое судно-экспортёр зерна покинет украинские порты в понедельник.
Восточная опасность
В телеобращении поздно вечером в субботу Зеленский сказал, что сотни тысяч человек по-прежнему подвергаются ожесточенным боям в Донбассе, который включает Донецкую и Луганскую области и который Россия стремится полностью контролировать. Перед вторжением пророссийских сепаратистов были захвачены огромные территории Донбасса.
«Многие отказываются уезжать, но это все равно нужно сделать», — сказал Зеленский. «Чем больше людей сейчас покинет Донецкую область, тем меньше людей успеет убить российская армия».
В воскресенье Россия призвала экспертов Организации Объединенных Наций и Красного Креста расследовать гибель десятков украинских заключенных, удерживаемых поддерживаемыми Москвой сепаратистами.
Украина и Россия обменялись обвинениями в ракетном обстреле или взрыве рано утром в пятницу, в результате которого, по-видимому, погибли десятки украинских военнопленных в прифронтовом городе Оленовка на востоке Донецка.
В воскресенье Министерство обороны России заявило, что Россия пригласила экспертов из Организации Объединенных Наций и Красного Креста для расследования смертей «для проведения объективного расследования».
Министерство опубликовало список из 50 украинских военнопленных, убитых и 73 раненых в результате, по его словам, украинского военного удара с использованием высокомобильной артиллерийской ракеты (HIMARS) американского производства.
Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность, заявив, что российская артиллерия обстреляла тюрьму, чтобы скрыть нарушения в ней.
Журналисты Reuters подтвердили несколько смертей в тюрьме, но не сразу смогли проверить разные версии событий.
Россия отрицает, что ее силы преднамеренно нападали на мирных жителей или совершали военные преступления во время вторжения, которое она назвала «спецоперацией».
В субботу украинские военные заявили, что более 100 российских солдат были убиты и семь танков уничтожены на юге в пятницу, в том числе в Херсонской области, которая является центром контрнаступления Киева в этой части страны и ключевым звеном в снабжении Москвы. линии.
Военные заявили, что железнодорожное сообщение с Херсоном через реку Днепр было прервано, что может еще больше изолировать российские силы к западу от реки от снабжения в оккупированном Крыму и на востоке.
Официальные представители назначенной Россией администрации, которая управляет Херсонской областью, на прошлой неделе отвергли западные и украинские оценки того, что российские силы там теперь находятся в опасности.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».