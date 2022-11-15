Губернатор Хочул объявил о выделении 21,4 млн долларов на оказание услуг поддержки перемещенным украинцам, проживающим в Нью-Йорке.

Губернатор Кэти Хоукул объявила сегодня, что выделено более 21,4 миллиона долларов на помощь украинцам, бежавшим из своей страны в результате военного вторжения России, на временное переселение в штат Нью-Йорк. Финансирование будет использовано 17 поставщиками услуг для беженцев по всему штату, чтобы помочь бездомным украинцам, которые сейчас живут в Нью-Йорке.

«Мы гордимся тем, что продолжаем приветствовать тех, кто был вынужден покинуть свою родину из-за продолжающегося несправедливого насильственного нападения со стороны России». — сказал губернатор Хоукул. «Являясь домом для наибольшего числа украинцев в Соединенных Штатах, Нью-Йорк будет по-прежнему твердо поддерживать народ Украины. Это федеральное финансирование необходимо для того, чтобы поставщики услуг для беженцев могли должным образом помогать украинским семьям, когда они приспосабливаются к новой жизни. здесь, в штате Нью-Йорк».

По оценкам, 75 000 человек прибыли в Соединенные Штаты из Украины с тех пор, как русские начали свое нападение, в том числе около 14 000 человек в Нью-Йорке в рамках программы федерального правительства «Союз за Украину». Эта программа предлагала бездомным украинцам и членам их семей возможность оставаться в Соединенных Штатах на срок до двух лет. Участники должны иметь сторонника в Соединенных Штатах, который окажет им финансовую поддержку на время их пребывания.

Это новое финансирование от Управления по расселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб США будет использовано для дополнения существующих усилий по предоставлению услуг поддержки через Союз для Украины. Услуги поддержки, которые будут предоставляться, включают помощь в трудоустройстве, ведение дел, обучение навыкам, ESL и, при необходимости, помощь с жильем и питанием, среди прочего.

Дэниел В. Титц, комиссар Управления временной помощи и помощи инвалидам, сказал: «Нью-Йорк всегда был маяком надежды для тех, кто бежит от преследований и вынужденно перемещен в результате войны по всему миру. Это финансирование поможет обеспечить тех, кто прибыл из Украины, ресурсами, необходимыми им для обретения безопасности и стабильности. Организации, получающие финансирование, имеют годы опыта помощи беженцам и мигрантам. Они успешно адаптируются к своему новому дому и процветают как часть сообщества, и мы благодарны им за их усилия».

Об этом заявил сенатор Чак Шумер. «Мы поддерживаем народ Украины, будь то помощь, необходимая для борьбы с ужасающим и неспровоцированным российским вторжением, или помощь в налаживании жизни здесь, в Нью-Йорке. Эта федеральная помощь в размере 21 миллиона долларов поможет украинским беженцам войны в Нью-Йорке. Йорк получает необходимую им поддержку». От общественных групп от Буффало и Рочестера до Нью-Йорка украинский народ доблестно сражался, и Нью-Йорк и Америка всегда будут поддерживать его».

Представитель Джеррольд Надлер сказал: «Я рад, что губернатор Хочул работает вместе с федеральным правительством, чтобы помочь перемещенным украинским семьям в Нью-Йорке. Это финансирование будет иметь большое значение для помощи этим семьям в получении работы и поможет им сохранить еду на столе и над их головами. В то время как Россия продолжает совершать гнусные злодеяния в Украине, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал больше всего».

Ранее в этом году губернатор сообщил, что распоряжение Не допускать заключения договоров государственными органами и органами власти с лицами, продолжающими вести бизнес в России. В начале марта губернатор Хочул Объявить действия Усилить применение Минфином санкций против России, включая срочную закупку дополнительных технологий аналитики блокчейна. В феврале губернатор Хоукул Команда Все госорганы и органы власти выводят из России государственные средства и прекращают вести дела с российскими компаниями.

правитель тоже Запустить веб-сайт Ресурсы для украинцев и чем могут помочь жители Нью-Йорка. Финансирование было предоставлено следующим поставщикам услуг для беженцев: